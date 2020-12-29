Dilara Akyüksek kimdir? Dilara Akyüksek hayatı ve biyografisi! Dilara Akyüksek kaç yaşında, nereli?
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Dilara Akyüksek, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Dilara Akyüksek hakkında merak edilenler. Dilara Akyüksek hayatı ve biyografisi. Dilara Akyüksek kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Dilara Akyüksek merak konusu oldu. İşte Dilara Akyüksek hakkında merak edilen Dilara Akyüksek kimdir, Dilara Akyüksek hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
DİLARA AKYÜKSEK KİMDİR?
Doğum tarihi: 24 Temmuz 1987
Kaç yaşında: 33yaşında
Nereli: Karşıyaka
Dilara Aksüyek (d. 24 Temmuz 1987, Karşıyaka), Türk oyuncu.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.
İlk rolü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.
Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.
|TV Dizileri
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2012
|Evlerden Biri
|Filiz
|Yardımcı Karakter
|2013
|Merhamet
|Şadiye
|Yardımcı Karakter
|2014
|Kadim Dostum
|Deniz
|Yardımcı Karakter
|2015
|Adı Mutluluk
|Dolunay
|Yardımcı Karakter
|2015
|Muhteşem Yüzyıl: Kösem
|Mahfiruze Sultan
|Yardımcı Karakter
|2016
|Mahrumlar
|Tanem
|Yardımcı Karakter
|2017
|İstanbullu Gelin
|İpek Boran
|Yardımcı Karakter
|2020
|Arıza
|Füsun Keskin
|Yardımcı Karakter