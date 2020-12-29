Dilara Akyüksek kimdir? Dilara Akyüksek hayatı ve biyografisi! Dilara Akyüksek kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Dilara Akyüksek, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Dilara Akyüksek hakkında merak edilenler. Dilara Akyüksek hayatı ve biyografisi. Dilara Akyüksek kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Dilara Akyüksek merak konusu oldu. İşte Dilara Akyüksek hakkında merak edilen Dilara Akyüksek kimdir, Dilara Akyüksek hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DİLARA AKYÜKSEK KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Temmuz 1987

Kaç yaşında: 33yaşında

Nereli: Karşıyaka

Dilara Aksüyek (d. 24 Temmuz 1987, Karşıyaka), Türk oyuncu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk rolü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.