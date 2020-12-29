Dilara Akyüksek kimdir? Dilara Akyüksek hayatı ve biyografisi! Dilara Akyüksek kaç yaşında, nereli?
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Dilara Akyüksek kimdir? Dilara Akyüksek hayatı ve biyografisi! Dilara Akyüksek kaç yaşında, nereli?

29.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:40
Dilara Akyüksek kimdir? Dilara Akyüksek hayatı ve biyografisi! Dilara Akyüksek kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Dilara Akyüksek, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Dilara Akyüksek hakkında merak edilenler. Dilara Akyüksek hayatı ve biyografisi. Dilara Akyüksek kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Dilara Akyüksek merak konusu oldu. İşte Dilara Akyüksek hakkında merak edilen Dilara Akyüksek kimdir, Dilara Akyüksek hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DİLARA AKYÜKSEK KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Temmuz 1987

Kaç yaşında: 33yaşında

Nereli: Karşıyaka

Dilara Aksüyek (d. 24 Temmuz 1987, Karşıyaka), Türk oyuncu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk rolü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.

TV Dizileri
Yıl Başlık Rolü Notlar
2012 Evlerden BiriFiliz Yardımcı Karakter
2013 MerhametŞadiye Yardımcı Karakter
2014 Kadim DostumDeniz Yardımcı Karakter
2015 Adı MutlulukDolunay Yardımcı Karakter
2015 Muhteşem Yüzyıl: KösemMahfiruze SultanYardımcı Karakter
2016 MahrumlarTanem Yardımcı Karakter
2017 İstanbullu Gelinİpek Boran Yardımcı Karakter
2020 ArızaFüsun Keskin Yardımcı Karakter
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 10:40:37. #1.14#
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