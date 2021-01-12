Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanıamdı

Sadece paket servis hizmeti veren bir restorana giren oyuncu çift, hem yemeklerini mekanda yedi hem de kapalı alanda sigara içti.

Sadece paket servis hizmeti veren bir restorana giren oyuncu çift, hem yemeklerini mekanda yedi hem de kapalı alanda sigara içti.

İçerideyken maske de takmayan ikili, çıkışta muhabirlerin sorularına elleri boş olmalarına rağmen "Sigarayı dışarıda içtik. Aldıklarımızı da paket yaptırdık" yanıtını verdi.

Kaynak: Hürriyet