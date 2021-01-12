Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanıamdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanıamdı

12.01.2021 07:34 | Son Güncelleme: 12.01.2021 07:37
Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanıamdı

Sadece paket servis hizmeti veren bir restorana giren oyuncu çift, hem yemeklerini mekanda yedi hem de kapalı alanda sigara içti.

Sadece paket servis hizmeti veren bir restorana giren oyuncu çift, hem yemeklerini mekanda yedi hem de kapalı alanda sigara içti.

İçerideyken maske de takmayan ikili, çıkışta muhabirlerin sorularına elleri boş olmalarına rağmen "Sigarayı dışarıda içtik. Aldıklarımızı da paket yaptırdık" yanıtını verdi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlker Başbuğ Fikri Sağlar Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Demet Akalın Seren Serengil Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Mesut Özil Emre Taşdemir Omar Elabdellaoui Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kongre Facebook Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanıamdı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 07:38:25. #1.15#
title