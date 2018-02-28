Dilan Çiçek Deniz, Sürpriz Parti Organize Eden Sevgilisini Öpücüklere Boğdu
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Dilan Çiçek Deniz, Sürpriz Parti Organize Eden Sevgilisini Öpücüklere Boğdu

Çukur'un yıldızı Dilan Çiçek Deniz, sürpriz doğum günü partisi organize eden sevgilisini öpücüklere boğdu.

Show TV ekranlarında reyting rekorları kıran Çukur dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz 23 yaşına bastı.

SÜRPRİZ PARTİ ORGANİZE ETTİ

Deniz'in bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Furkan Andıç ise genç oyuncu için sürpriz bir parti organize etti. Şaşkınlığını gizleyemeyen Dilan Çiçek, sevgilisini öpücüklere boğdu.

İkili böyle görüntülendi;

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