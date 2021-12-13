Dila, Sezen Aksu şarkılarını seslendirdi

Deneyimli orkestrası ve etkileyici performansıyla gelenlere unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, yeni yıl kış festivaline özel Sezen Aksu şarkılarından oluşan geniş repertuvarıyla geçmişe yolculuk yaptı.

Sahneye geçici dövmeyle çıkan sanatçı, Ne Yani şarkısını söylerken ise sahnede dövmesini sildi. Yeni yıl dileklerini dile getiren sanatçı; " Yeni yıl hepimize sağlık getirsin. Dövmelerin silinmedigi, hayal kırıklıklarının olmadığı hikayeler ve ilişkilerin yaşandığı aşk dolu bir yıl dilerim. " dedi.

Geceyi izlemeye gelenler arasında rahmetli Atilla Özdemiroğlu'nun eski eşi Hepgül Özdemiroğlu ve usta modacı Uğurkan Erez vardı.

EĞLENCELİ ANLAR YAŞATTI

Sahneden Uğurkan Erez'e seslenen Dila, "Kıyafetim nasıl hocam?" sorusuna cevaben: "Bu havada açık giyindiğin ve özendiğin için 10 üzerinden 10 aldın" dedi. Uğurkan Erez'den 10 üzerinden 10 puan alan Dila Kalafatoğlu, performansı ve eğlenceli sahnesiyle geceyi sonlandırdı.