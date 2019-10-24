Diktatör Franco'nun mezarı taşınıyor

24.10.2019 22:19

İspanya'da diktatör Franco, ölümünden 44 yıl sonra gömülü olduğu anıt mezardan çıkartılarak, aile mezarlığına taşındı. İspanyol diktatör ülkesini 36 sene boyunca demir yumrukla yönetmiştiİspanya, ülkeyi 36 yıl boyunca diktatörlükle yöneten General Franco'nun mezarını, ölümünden 44 sene sonra gömülü olduğu anıt mezardan çıkararak başkent Madrid yakınlarındaki aile mezarlığına taşıyor.



Helikopterle Madrid'in güneyindeki Mingorrubio mezarlığına getirilen Franco'nun cenazesinin eşi Carmen Polo'nun yanına defnedilmesi bekleniyor.



Franco'nun bir anıt mezarda yatmasının İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden on binlerce kişinin anısına ve modern demokratik bir devlet olan İspanya'ya hakaret olduğunu savunan birçok İspanyol on yıllardır Franco'nun mezarının taşınmasını talep ederken, bazı muhafazakar gruplar ise mezar taşıma kararına tepki göstermişti.



Franco'nun ailesi daha önce mezar yeri konusunda uzun süreli hukuk mücadelesini kaybetmiş, ardından İspanyol hükümeti Franco'nun mezarının taşınması kararını almıştı. İspanya'nın sosyalist başbakanı Pedro Sanchez geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Tarihimizin karanlık bir bölümünü kapatıyoruz" ifadelerini kullanırken, merkez sağ Ciudadanos'un lideri Albert Rivera hükümeti, "Franco'nun kemiklerini kullanarak toplumu bölmekle" suçlamıştı.



İspanya'yı ikiye bölen mezar



Francisco Franco 1975'te hayatını kaybetmesine karşın, naaşının bir anıt mezarda gömülü olması o günden bu yana İspanya'yı ikiye bölen konulardan biri. El Mundo'nun bu ay yaptığı bir ankete göre, İspanyolların yüzde 43'ü mezar yerinin değiştirilmesini desteklerken, yüzde 32.5'i bu karara karşı çıkıyor. Hükümete yakın kaynaklar tarafından geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan açıklamada, yer değiştirme operasyonunda görev alan şirketlerin tehditler aldı bildirilmişti.



Reuters haber ajansına konuşan siyaset bilimci Pablo Simon konuyla ilgili olarak, "İspanya için ciddi bir sembol. Çünkü eski rejimi özleyenler daima Franco anıtıyla bağ kurdu" ifadelerini kullandı. 93 yaşındaki tarihçi Nicolas Sanchez-Albornoz ise bunun geç kalmış bir hamle olduğunu belirterek, "On yıllardır, İspanya için bir utanç olan bu Franco anıtının yok olmasını bekliyoruz. Hitler gibi, Mussolini gibi Franco tipi tüm diktatörler Avrupa'dan silindi ve bu tip anıtlarla onurlandırılmadılar" şeklinde konuştu.



General Francisco Franco, 1936 yılında ordu garnizonlarıyla birlikte hükümete karşı bir ayaklanma başlatmış, sağ partiler, arazi sahipleri, aristokrasi, Katolik Kilisesi ve monarşistlerin desteğini arkasına almıştı. Ancak Cumhuriyetçilerin Franco'ya direniş göstermesinin ardından, 3 yıl sürecek İspanya İç Savaşı başlamıştı.



İç savaş İspanya'yı Avrupa'nın ideolojik savaş sahalarından biri haline dönüştürmüş ve ülkenin tamamına yayılan çatışmalarda yaklaşık 500 bin kişi hayatını kaybetmişti. Hitler ve Mussolini'den uçak ve cephanelik desteği de alan Franco, 1939'un Nisan ayında İspanya'da yönetimi tamamen ele geçirmiş ve İspanya'yı 1975'teki ölümüne kadar tek parti sistemiyle yönetmişti.



