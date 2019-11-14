Diktatör Franco'nun eşinin mücevherleri açık artırmayla satılıyor
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Diktatör Franco'nun eşinin mücevherleri açık artırmayla satılıyor

İspanyol diktatör General Francisco Franco'nun eşine ait mücevherler Londra'da Christie's müzayede evi tarafından açık artırmayla satışa çıkarılıyor

14.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:46
Diktatör Franco'nun eşinin mücevherleri açık artırmayla satılıyor

İspanyol diktatör General 'nun eşine ait mücevherler 'da Christies müzayede evi tarafından açık artırmayla satışa çıkarılıyor.


27 Kasım'da yapılacak açık artırma ile hazırlanan katalogda "Önemli mücevherler" başlığı altında tanıtılan parçalar arasında Art Déco elmas ve zümrüt kolye ve küpe, 19 karat markiz kesim pırlanta yüzük bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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