Dikkat! Bu Fobi Hızla Yaygınlaşıyor!

Acıbadem Maslak Hastanesi'nden Psikoonkolog Işıl Yıldız, "Birçok insan fobileriyle korku kaynağından uzak durarak baş eder fakat karsinofobi yaşayan insanlar bu korkudan sakınamazlar. Çünkü bu çoğunlukla kişinin içinde, düşüncelerindedir. Hastalık fobileri bu açıdan obsesif kompulsif bozukluğa yakındır, hastalıkla ilgili düşünceler obsesyon gibidir. Bu fobiye sıklıkla depresyon eşlik eder." diyor. Buna karşın korkuyu kontrol altında tutmanın mümkün olduğunu vurgulayan Psikoonkolog Işıl Yıldız, karsinofobiye karşı 7 etkili önerisini sıraladı; önemli uyarılarda bulundu.

KORKUNUZU DİLE GETİRİN

Kanser olma ya da sevdiklerinizin kanser olabileceğine yönelik korkunuzu aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın zira yaşadığınız kaygının azalmasına yardım edebilirler. Korkunuzu bastırmaya çalışmayıp dile getirmeniz karsinofobiye karşı ilk basamağı oluşturuyor.

KULAKTAN DOLMA BİLGİLERE İNANMAYIN

Kanser hakkında doğru kaynaklardan bilgi edinin. Kulaktan dolma bilgiler kişinin daha fazla korkmasına sebep olur. Kanser hakkında doğru kaynaklardan bilgi edinmek ve tedavi yollarını öğrenmek korkunun azalmasında yardımcı olabiliyor.

VÜCUDUNUZU KANSER BELİRTİLERİ AÇISINDAN SÜREKLİ TAKİP ETMEYİN

Şüphesiz yılda bir ya da iki defa sağlık kontrolü için hekime başvurup gerekli tetkikleri yaptırmak önemli. Özellikle meme kanserinde kadınlar kendilerini elle muayene etmeyi de ihmal etmemeli. Ancak sadece korku nedeniyle çok fazla tetkik yaptırmak, sürekli ilginizi vücudunuzu dinlemeye yöneltmek de korkuyu azaltmak yerine artırıyor.

KANSERİ ATLATMIŞ İNSANLARLA KONUŞUN

Kanseri yaşamış ve iyileşmiş kişilerle konuşmak kafanızda oluşan olumsuz algıyı değiştirmenize yardım edebilir.

SAĞLIKLI BİR YAŞAM TARZI GELİŞTİRİN

Psikoonkolog Işıl Yıldız "Yaşam tarzımızın sağlığımızı önemli ölçüde etkilediği bir gerçek. Sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak, stresle baş etme yollarını öğrenmek ve insanlarla doyum sağlayıcı ilişkiler kurmak beden ve ruh sağlığımızı korumamıza büyük katkı sağlar." diyor.

HAYATINIZI ANLAMLI KILACAK ŞEYLERLE UĞRAŞIN

Belirli amaç ve hayallere sahip olmak ve bunları gerçekleştirmek için çaba sarfetmek, üretken olmak hayatı daha anlamlı ve yaşanır kılarken, korkuların azalmasına yardımcı oluyor.

PROFESYONEL DESTEK ALIN

Eğer tüm bu öneriler kanser olma korkusunu azaltmada yeterli olmuyorsa ve bu korku hala günlük yaşantınızı olumsuz etkileyecek boyuttaysa bir uzman desteği alın.Dikkat! Bu fobi hızla yaygınlaşıyor!

KARSİNOFOBİYE KARŞI 7 ETKİLİ ÖNERİ

Yurtdışında yapılan çalışmalara göre kanser en çok korkulan hastalıkların başında yer alırken, kanser fobisi de günümüzde hızla yaygınlaşıyor. Acıbadem Maslak Hastanesi'nden Psikoonkolog Işıl Yıldız, "Birçok insan fobileriyle korku kaynağından uzak durarak baş eder fakat karsinofobi yaşayan insanlar bu korkudan sakınamazlar. Çünkü bu çoğunlukla kişinin içinde, düşüncelerindedir. Hastalık fobileri bu açıdan obsesif kompulsif bozukluğa yakındır, hastalıkla ilgili düşünceler obsesyon gibidir. Bu fobiye sıklıkla depresyon eşlik eder." diyor. Buna karşın korkuyu kontrol altında tutmanın mümkün olduğunu vurgulayan Psikoonkolog Işıl Yıldız, karsinofobiye karşı 7 etkili önerisini sıraladı; önemli uyarılarda bulundu.

Korkunuzu dile getirin

Kanser olma ya da sevdiklerinizin kanser olabileceğine yönelik korkunuzu aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın zira yaşadığınız kaygının azalmasına yardım edebilirler. Korkunuzu bastırmaya çalışmayıp dile getirmeniz karsinofobiye karşı ilk basamağı oluşturuyor.

Kulaktan dolma bilgilere inanmayın

Kanser hakkında doğru kaynaklardan bilgi edinin. Kulaktan dolma bilgiler kişinin daha fazla korkmasına sebep olur. Kanser hakkında doğru kaynaklardan bilgi edinmek ve tedavi yollarını öğrenmek korkunun azalmasında yardımcı olabiliyor.

Vücudunuzu kanser belirtileri açısından sürekli takip etmeyin

Şüphesiz yılda bir ya da iki defa sağlık kontrolü için hekime başvurup gerekli tetkikleri yaptırmak önemli. Özellikle meme kanserinde kadınlar kendilerini elle muayene etmeyi de ihmal etmemeli. Ancak sadece korku nedeniyle çok fazla tetkik yaptırmak, sürekli ilginizi vücudunuzu dinlemeye yöneltmek de korkuyu azaltmak yerine artırıyor.

Kanseri atlatmış insanlarla konuşun

Kanseri yaşamış ve iyileşmiş kişilerle konuşmak kafanızda oluşan olumsuz algıyı değiştirmenize yardım edebilir.

Sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirin

Psikoonkolog Işıl Yıldız "Yaşam tarzımızın sağlığımızı önemli ölçüde etkilediği bir gerçek. Sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak, stresle baş etme yollarını öğrenmek ve insanlarla doyum sağlayıcı ilişkiler kurmak beden ve ruh sağlığımızı korumamıza büyük katkı sağlar." diyor.

Hayatınızı anlamlı kılacak şeylerle uğraşın

Belirli amaç ve hayallere sahip olmak ve bunları gerçekleştirmek için çaba sarfetmek, üretken olmak hayatı daha anlamlı ve yaşanır kılarken, korkuların azalmasına yardımcı oluyor.

Profesyonel destek alın

Eğer tüm bu öneriler kanser olma korkusunu azaltmada yeterli olmuyorsa ve bu korku hala günlük yaşantınızı olumsuz etkileyecek boyuttaysa bir uzman desteği alın.

Kaynak: Bültenler