Dikili'de 80 yıllık okaliptüs ağaçları kesildi
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Dikili'de 80 yıllık okaliptüs ağaçları kesildi

İhlas Haber Ajansı / Murat Solmaz - Haberler | Güncel

Dikili'de 80 yıllık okaliptüs ağaçları kesildi İzmir'in Dikili ilçesinde Dikili Belediyesi görevlilerince Şehit Sami Akbulut Caddesi'nde yer alan 80 yıllık üç adet okaliptüs ağacı kesildi.

Dikili'de 80 yıllık okaliptüs ağaçları kesildi

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde Dikili Belediyesi görevlilerince Şehit Sami Akbulut Caddesi'nde yer alan 80 yıllık üç adet okaliptüs ağacı kesildi.

Bugün sabah saatlerinde belediye çalışanlarının kepçeyle ağaçları köklerinden kaldırdığını gören vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Alınan bilgiye göre "kaldırımı işgal ediyor" gerekçesiyle sökülen okaliptüs ağaçları zamanında bataklığı kurutmak üzere dikilmişti. Vatandaşlar, hiçbir bilgi verilmeden, sokağa çıkma yasağının olduğu bir günde sabahın ilk saatlerinde ağaçların kesilmesini halktan tepki almamak için yapıldığı şeklinde yorumlayarak tepki gösterdi. Kesilen okaliptüs ağaçlarının yaklaşık 80 yıllık olduğu ve zamanla imar kararlarıyla yok edildiği, geriye kalan üç okaliptüs ağacının da bugün kesildiği öğrenildi.

Dikili'de 80 yıllık okaliptüs ağaçları kesildi
Dikili'de 80 yıllık okaliptüs ağaçları kesildi
Dikili'de 80 yıllık okaliptüs ağaçları kesildi
Dikili'de 80 yıllık okaliptüs ağaçları kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Solmaz

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