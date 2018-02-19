Dikili'de 7'den 70'e Herkese Tiyatro Kursu

Dikili Belediyesi, amatör tiyatro sevdalısı hemşerilerini sahneyle güçlü bir şekilde buluşturup, onlara amatörlükten profesyonelliğe geçiş yapabilecekleri eğitim olanağını sunmak için ülkemizin sanat tarihine adını altın harflerle yazdıran sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve komedyen Nejat Uygur'un torunu Mana Uygur'u, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Tiyatro Topluluğu'nun başına getirdi. Uygur, aile tiyatrosunda öğrendiklerini eğitimiyle birleştirip, Dikilili sanatseverlere aktaracak.

HER YAŞA TİYATRO EĞİTİMİ

Usta Tiyatro Eğitmeni Mana Uygur'un, Dikili Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun başına getirilmesinin ardından profesyonel yapının öne çıktığı kurslar her hafta Salı ve Perşembe akşamları Dikili Belediyesi Kültür Evi'nde gerçekleştirilirken, katılımcılara sahne bilgisi, doğaçlama, drama, rol ve mimik, beden dili, diksiyon, kişisel gelişim konularında uygulamalı dersler veriliyor. İlk etapta 30 yetişkinle başlayan kursun önümüzdeki günlerde çocuk ve gençlik grubunun da açılmasıyla birlikte iki farklı kurda devam etmesi planlanıyor.

"MANA UYGUR'LA PROFESYONELLİĞİN ÖZÜNÜ YAŞAYACAĞIZ"

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Taner Şen, müdürlükleri bünyesinde farklı dallarda spor ve sanat eğitimleri verildiğini ifade ederek, "Cumhuriyet değerlerinin ışığında, katılımcı demokrasi anlayışı ile hemşerilerine hizmet eden Dikili Belediyesi olarak bize düşen en önemli görev tüm hemşerilerimizi sanatın, sporun, kültürün ışığıyla kesintisiz buluşturmaktır. Mustafa Başkanımız da sanata ve sanatçıya dost belediyecilik ilkesinin güçlü bir şekilde hayata geçirilmesine çok önem veriyor. Müdürlük olarak bizde bu hedef doğrultusunda her yaştan hemşerimize tiyatro keyfini aşılamak için, Türkiye'de tiyatro denince akla ilk gelen Uygur ailesinin önemli bir bireyi olan Mana Uygur hanımefendiyi kentimizle buluşturduk. İnanıyorum ki, Mana Uygur'la başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere her yaştan kursiyerlerimiz tiyatro kültürü ile profesyonelce tanışarak hem boş zamanlarını anlamlı hale getirecek, hem de kariyer hedefinde çok kıymetli adımlar atacaklardır. Kentimizin sanatsal kalkınmasında önemli bir atılım olan bu kurslarımızın kentimize yeniden hayırlı olmasını diliyor, sanata ve tiyatroya ilgilisi olan herkesi kurslarımıza katılmaya davet ediyorum" dedi.