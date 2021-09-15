DİKİLİ 99. KURTULUŞ YAŞINI KUTLADI

Dikili Belediyesi Dikili'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği etkinliklerle kutladı.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün ev sahipliğinde düzenlenen 99. yıla özel kutlamalar vatandaşların yoğun katılımı ile coşku ile kutlandı.

"Kurtuluş yürüyüşü ve Hüsnü Şenlendirici"

Dikili'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılına özel yapılan kutlamalar çerçevesinde ilk olarak Atatürk Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleşti, geçit töreni yapıldı. Akşam saatlerinde Bülent Ecevit Meydanı'nda Dikilili vatandaşların katılımı ile başlayan yürüyüş "14 Eylül Kurtuluş Yürüyüşü" 75. yıl Park'ında son buldu. Dikili Belediyesi tarafından gün boyu devam eden kutlamaların finalinde ise ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici sahne aldı. Şenlendirici'nin klarnet performansı Dikililerden tam not aldı.

"99. Yaşın kutlu olsun Dikili"

Kutlamaların ev sahibi Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Dikili'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı olan 14 Eylül'ün önem ve anlamına değindi.

Başkan Adil Kırgöz, " Bizler kurtuluştan kuruluşa geçen bir gelenekten geliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde çıkılan kurtuluş yolunda yakılan özgürlük meşalesi 14 Eylül tarihinde de Dikili'mizi aydınlatmıştır. Bizler şimdi o yanan ateşin 99. yılını yaşama onurunu yaşıyoruz. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna şehitlik mertebesine ulaşmış tüm kahramanlarımızı saygı, özlem, rahmet ve minnetle anıyorum. Kurtuluşumuzun 99. yılı kutlu olsun" diye konuştu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri