Basın İlan Kurumu Genel Müdürü (BİK) Yakup Karaca, "Bu ülkede 5 kuruş vergi ödemeyen dünya devleri, bu ülkeden dijital reklamları alıp gidiyorlar. Biz de bağırıyoruz, gazeteler olarak dijitalden korkmayın. Dijital reklam piyasasına entegre olun. Niye dışarıya, üstüne üstlük 5 kuruş vergi vermeyenlere gitsin." dedi.

Karaca, Samsun Öğretmenevinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen "İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi" eğitim programına katıldı.

Burada konuşan Karaca, dijital gazeteciliğin önemine dikkati çekti.

Türkiye'de dijital reklam piyasasının çok kabarık olduğunu ve her geçen yıl büyüdüğünü vurgulayan Karaca, "Fakat bu reklam piyasasının pastasının kim yiyor? Bu sorunun herkes aslında cevabını biliyor. Ama soruyu kimse soramıyor. Türkiye'de dijital reklam piyasası kimin hakimiyeti altında? Yani bu ülkede 5 kuruş vergi ödemeyen dünya devleri, bu ülkeden dijital reklamları alıp gidiyorlar. Biz de bağırıyoruz, gazeteler olarak dijitalden korkmayın. Dijital reklam piyasasına entegre olun. Niye dışarıya, üstüne üstlük 5 kuruş vergi vermeyenlere gitsin. Ben bu hususa dikkat çekiyorum. Eğer bu birilerini rahatsız edecekse hiç de umurumda değil. Eğer bu ülkeyi kalkındıracaksak dürüst olmamız lazım." dedi.

"Türkiye'de gazetecilik bundan sonra ayakta dijitalle duracaksa dijitalleşsin." diyen Karaca, şunları kaydetti.

"Yerel gazetelerin dijitalleşmesi ve dijital reklam piyasasına entegre olması gerekli. Bir gazete resmi ilan alıyorsa dijital olarak da resmi ilan alması lazım. Biz bunu sürekli dile getiriyoruz. Bu başka türlü olmaz. Biz gazetelerin resmi ilan yayınlaması için birtakım sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Aynı şekilde internet habercilerimizin de birtakım sorumlulukları olmalı ve buna göre onlar da resmi ilan almalıdırlar. Fakat biz bakıyoruz ki ne adresi ne sahibi belli çok sayıda internet haber portalı var, bu bir kaos aynı zamanda. Bunun önüne geçilebilmesi için bir an önce yasal düzenleme ile bu iş zapturapt altına alınmalıdır."

Konuşmanın ardından Karaca, Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Turan Çakır, Basın İlan Kurumu Samsun Şube Müdürü Mustafa Bayraktar, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mevlüt Özen, eğitime katılan basın mensuplarına sertifika verdi.