Dijital Temizlik Günü: Gereksiz maillerinizi silerek çevreyi evinizden koruyabilirsiniz Bu yıl "Dünya Günü" için çoğu ülkede sokağa çıkma kısıtlamaları bulunduğundan çevreyi temizleme etkinlikleri düzenlenemedi. Ancak evden de dünyanın temizliğine katkı sağlayabilirsiniz

Bu yıl "Dünya Günü" için çoğu ülkede sokağa çıkma kısıtlamaları bulunduğundan çevreyi temizleme etkinlikleri düzenlenemedi. Ancak evden de dünyanın temizliğine katkı sağlayabilirsiniz.

Hayatımızın her aşamasında kullandığımız bilgisayar ve internetin de dünya genelindeki karbon salımına büyük oranda neden olduğunu biliyor olabilirsiniz. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları "Dijital Temizlik Günü" çağrısında bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle