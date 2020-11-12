"Dijital nesneleri kullanmak fiziksel ve ruhsal sorunlar doğurabilir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Dijital nesneleri kullanmak fiziksel ve ruhsal sorunlar doğurabilir"

12.11.2020 12:01 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:08

"Dijital nesneleri kullanmak fiziksel ve ruhsal sorunlar doğurabilir" Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.

"Dijital nesneleri kullanmak fiziksel ve ruhsal sorunlar doğurabilir"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci, Covid-19 sürecinde evde geçirilen zamanda aşırı dijitalleşmeye karşı uyarılarda bulundu

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci, Covid-19 sürecinde evde geçirilen zamanda aşırı dijitalleşmeye karşı uyarılarda bulundu.

Günümüzde amacına uygun olarak kullanılmayan teknolojik ürünler yetişkin bireylerde ve çocuklarda bağımlılığa sebep olmaktadır. Özellikle Covid-19 sürecinde insanların evlerinde daha fazla zaman geçirmesinden dolayı dijital nesnelere olan bağımlılıklarında ciddi artışlar gözlemlenmekte. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci, korona virüs nedeniyle evde geçirilen zamanda aşırı dijitalleşmeye karşı uyarılarda bulundu.

Teknolojik aletlerle vakit geçirme süresi 2 saatle sınırlandırılmalı

Evde vakit geçiren ailelerin bilgisayar, telefon, tablet ve TV gibi teknolojik ürünleri günlük ne kadar süre kullanmaları gerektiği tavsiyelerinde bulunan Prof. Dr. Tuncay Dilci, "Dijital nesnelerin olumsuz etkilerinden korunmak için, kullanım süresinin önceden belirlenmesi ve sürenin aşılıp aşılmadığının sürekli kontrol edilmesi önemlidir. Kullanım sürelerinin birden kesilmesi yerine aşamalı olarak dijital nesnelerden uzaklaşmak faydalı olacaktır. Aileler çocuklarını elektronik aletlerin zararlarından korumak isteyebilirler. Bu sebeple prensipli bir davranış sergilemeleri gerekmektedir. Örneğin; evde çok fazla internet, bilgisayar gibi dijital nesneler kullanılıyorsa, çocuklarına sınırlı zamanlarda elektronik araç kullandırmalılar. Amerikan Pediatri Akademisi, iki yaşını doldurmuş her yaştan çocuğun günde en fazla 2 saat teknolojik aletlerle vakit geçirmesinin daha sağlıklı olduğunu belirtmektedir " dedi.

Özelikle akranlarıyla sosyalleşemeden büyüyen çocuklarda fiziksel ve ruhsal sorunlar da oluşmaktadır diyen Prof. Dr. Tuncay Dilci, "Akranlarıyla sosyalleşemeyen çocuklar, gerçek hayatın samimi içten ve kucaklayıcı ilişkilerini kavrayamazlar. Bu durum onları yalnızlığa iter. Gittikçe suskunluk sarmalına doğru dönüşen bu durum çocuklarda; kimlik bunalımı, depresif kişilik ve sonrasında hayattan zevk almama, idealize olmuş düşüncelerden uzaklaşma, sosyal izolasyon geliştirme, beğendik algısında tükenmişlik ve hayata dair tutunma enstrümanlarını ortadan kaldıracaktır " dedi.

Prof. Dr. Tuncay Dilci son olarak çocukların akranlarıyla olan ilişkilerini doğru kurabilmeleri için ailelerin dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekerek, "Oyun ihtiyacı, hayata hazırlanma ve hayatın pratik uygulamaları bir nevi test edilmesi için önemlidir. Bu anlamda arkadaş ilişkilerini destekleyici güvenli ortamların yaratılması oldukça önemlidir. Kitap okuma, hikayeleştirilmiş yaşam öyküleri veya ders verici nitelikte örnek olayların anlatılması çocuklar için gereklidir. Ailelerin milli geleneklerimizden gelen tekerleme, bilmece, masal, hikaye anlatımlarını yoğunlukla kullanacakları bir zaman dilimi oluşturmalarında fayda var. Dijital nesneler karşısında bu zorunlu dönem hariç, gün içerisinde amaçlı kullanımların dışında kullanmak, gereksiz takılmalar, gereksiz oyalanmalar uygun değildir " şeklinde konuştu.

'Dijital nesneleri kullanmak fiziksel ve ruhsal sorunlar doğurabilir'
'Dijital nesneleri kullanmak fiziksel ve ruhsal sorunlar doğurabilir'
'Dijital nesneleri kullanmak fiziksel ve ruhsal sorunlar doğurabilir'
'Dijital nesneleri kullanmak fiziksel ve ruhsal sorunlar doğurabilir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

İlgili Haberler

Prof. Dr. Dilci: Rekabet içerikli oyunlar ruhsal yaralanmalara yol açabilir
Prof. Dr. Dilci: Rekabet içerikli oyunlar ruhsal yaralanmalara yol açabilir
Genç ve kadın girişimcilere 'Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret Eğitimi'
Genç ve kadın girişimcilere 'Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret Eğitimi'
Berlin Havalimanı 9 yıl gecikmeli açıldı, sorunlar çözülemedi
Berlin Havalimanı 9 yıl gecikmeli açıldı, sorunlar çözülemedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Donald Trump Kamala Harris Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Ezgi Mola Cem Yılmaz Ferzan Özpetek
Spor Samatta Tamer Tuna Caner Erkin Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Erkek Medya Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Dijital nesneleri kullanmak fiziksel ve ruhsal sorunlar doğurabilir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 12:08:02. #1.15#
title