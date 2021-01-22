Dijital karne nedir? E-Okul dijital karne nasıl alınır, ne zaman verilecek? Karne not hesaplama ve sorgulama ekranı! Karne günü ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu." açıklamasında bulundu. Bunun ardından dijital karne nedir, ne anlama geliyor gibi sorular sorulmaya başlandı. Peki dijital karne nedir, ne demek, ne manaya geliyor? Nereden alınır, dijital karne günü ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Dijital karne açıklaması yapıldı. Vatandaşlar ve öğrenciler dijital karne nedir merak etti. Peki dijital karne nedir, ne demek, ne zaman verilecek, ne zaman temin edilir? Dijital karne not hesaplama nasıl yapılır?

DİJİTAL KARNE NEDİR?

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, eğitim sisteminde de bazı değişikliklere neden oldu. 2019-2020 eğitim öğretim sonunda öğrenciler karnelerini dijital olarak aldı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açıldı.

E-OKUL DİJİTAL KARNE NASIL BAKILIR?

E-Okul sistemine giriş yapmak için öncelikle "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Buradaki bilgileri doğru bir şekilde giriyoruz. Akabinde karşımıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bunları eksiksiz bir şekilde yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E-OKUL VBS GİRİŞ İLE KARNE NOTLARI ÖĞRENME

E Okul Öğrenci Karne Notlarını Öğrenmek için, "e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden giriş yapmanız gerekiyor. E Okul Öğrenci Girişi ile öğrencinin, Karne Notlarını internetten kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

E-okul Veli sisteminden, E-okul öğrenci girişi karne notları bölümüne giriş yaparak öğrenci veya veliler karne notlarını,e-okul karne notu ortalaması hesaplama, dönem sonu başarı belgesi olarak ifade edilen Takdir ya da Teşekkür belgesi alıp alamayacağını hesaplayabilirler.

E-OKUL VBS GİRİŞİ İLE DEVAMSIZLIK DURUMU SORGULAMA

Sol menüden "Devamsızlık Bilgisi" butonuna tıklıyoruz ve öğrencimize ait devamsızlık kaydı sağ tarafta görünüyor. e-Okul devamsızlık bilgisini incelediğimizde öğrencinin o döneme ait Özürlü – Özürsüz Devamsızlık bilgileri ekrana geliyor. Geriye dönük devamsızlık öğrenmek için ise Dönem bilgisinden dönem değiştirmelisiniz.Öğrencinin okula devam etmediği günler listede D olarak yazmaktadır. Öğrencileri devamsızlıkları özürlü yani izin veya raporla oluşmuşsa bu ayrı olarak belirtilir. Örneğin aşağıdaki listede Özürlü ve Özürsüz devamsızlar ayrı ayrı gösterilmiştir.

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında; Devamsızlık sorgulama, Yazılı sonuçları, Sözlü sonuçları, Karne notları, Haftalık ders programları bulunmaktadır.