Dijital Dönüşüm Otomotiv Sektörünü Ayağa Kaldıracak
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Dijital Dönüşüm Otomotiv Sektörünü Ayağa Kaldıracak

Dijital dönüşüm otomotiv sektörünü ciddi bir değişime uğratma potansiyeline sahip.

Dijital Dönüşüm Otomotiv Sektörünü Ayağa Kaldıracak
27.06.2020 07:30 | Son Güncelleme: 27.06.2020 08:04

Dijital dönüşüm otomotiv sektörünü ciddi bir değişime uğratma potansiyeline sahip. Dünya genelinde yapılan dijitalleşme çalışmaları otomotiv dünyası için hem bir kurtarıcı hem de dönüştürücü olacak. Peki ama nasıl?

Bundan kısa bir süre önce otomotiv sektörüne yeni giriş yapan bir şirket hızlı ilerleme kaydedemiyordu. Yüksek ihtimalle büyük devlerin arasında ezilip gidiyordu. Ancak şimdi dijital süreçlerin gelişmesi ile birlikte, otomotiv sektörüne yeni giren kuruluşlar bile akıl almaz bir hızla büyüyebiliryor.

Otomotiv sektörü kurtarıcı arıyor

Pandemi süreci ile birlikte otomotiv sektörü büyük bir dip yaşamaya doğru gidiyor. Petrol fiyatlarının da borsada eksilere düşmesi aslında bu sektörün can çekiştiğini gösteriyor. Fakat tüm bunlara rağmen Tesla yükseliyor.

Henüz yeni bir kuruluş olan Tesla, bu kadar hızlı yükselmesini dijital süreçlere borçlu. Normal şartlarda Tesla gibi bir şirket büyük devlerin arasında ezilebilirdi. Fakat dijital hizmetlere verdiği önem nedeniyle hızla yükseldi. Bu durum otomotiv sektörüne örnek olabilir. Şirketler, dijitalleşme sürecine önem verdiklerinde daha çok müşteri çekecektir.

Bulut, yapay zeka (AI) ve nesnelerin interneti (IoT) gibi dijital teknolojiler; bu alanda en fazla dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Sektöre henüz yeni katılan otomotiv şirketleri bu tür teknolojiler sayesinde öne geçmeyi başarıyor. Muhtemelen ilerleyen yıllarda büyük otomotiv kuruluşları piyasaya yeni giren firmalara adapte olmak zorunda kalacak. Sizce dijital dönüşüm otomotiv sektörünü kurtarabilir mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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