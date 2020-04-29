DigitalSSM sunar: Picasso İstanbul'da
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DigitalSSM sunar: Picasso İstanbul'da

Picasso İstanbul'da sergisinin, digitalSSM arşiv kaynaklarıyla hazırlanan çevrimiçi versiyonu, Sakıp Sabancı Müzesi'nin web sitesi, sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı aracılığıyla erişime açıldı.

DigitalSSM sunar: Picasso İstanbul'da
29.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:06

Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan önlemler doğrultusunda geçici bir süreyle ziyarete kapalı olan Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), geçmiş sergilerinden zengin içerik seçkilerini dijital kanallarında paylaşıma açıyor. Bu kapsamda ilk sergi 24 Kasım 2005 - 26 Mart 2006 tarihlerinde Sakıp Sabancı Ailesi'nin ve Sabancı Holding'in destekleri ile gerçekleştirilen Picasso İstanbul'da oldu.

Türkiye'deki sanat sergilerinde önemli bir kırılma noktası olarak kabul edilen ve açık kaldığı süre içinde her yaş grubundan rekor sayıda sanatsevere ulaşan Picasso İstanbul'da sergisi, digitalSSM arşiv kaynaklarıyla yeniden paylaşıma açıldı. Zenginleştirilmiş bir içerikle yayına alınan çevrimiçi sergi; sanatçının torunu Bernard-Ruiz Picasso, Maria-Volga de Minteguiga-Guezala ile Marilyn McCully'nin küratörü olduğu Picasso İstanbul'da paralelinde, eserlerin dönemlerine göre ayrıldığı kronolojik bir kurguyla hazırlandı. Sergi döneminde Paris ve Barselona'daki Picasso müzelerinden, Musée d'art moderne Lille Métropole'den, FABA'dan (Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte) ve aile koleksiyonlarından ödünç alınmış 135 eser, sanatçının her dönemini temsil edecek bir seçkiyle, sergi kataloğundan metinler eşliğinde çevrimiçine taşındı.

SSM web sitesi, sosyal medya hesapları ve YouTube kanalından erişilebilecek sergide, Picasso'nun dönemlerine göre ayrılmış eserleri ve onlara dair bilgilendirici metinlerin yanı sıra, Picasso İstanbul'da sergi kataloğundan sanatçının hayatı ile çağına dair ayrıntılı bir kronoloji ve Abidin Dino'nun onunla geçirdiği günlerden sonra kaleme aldığı "Picasso ile Vallauris'te İki Gün" yazısı da yer alıyor.

Sanatseverler; çevrimiçi sergide yer alan eserleri, Ferit Edgü'nün Picasso İstanbul'da için yazdığı ve sanatçının eserlerinin arkasındaki hikâyeleri ve sanat tarihsel analizlerini içeren sesli rehberle Müşfik Kenter'in sesinden dinleyebilecek.

Sergi süresince gerçekleştirilen ve Picasso'yla ilgili, dünyanın en önde gelen uzmanlarının konuşmacı olarak katıldığı konferans serisi de çevrimiçinde sunuluyor. Picasso'ya dair zengin birer kaynak niteliği taşıyan konuşmalar, sanatçının hem çağdaşları hem de ilerleyen dönemlerin sanatı üzerindeki yoğun etkisine ışık tutuyor. Picasso'nun öncüllerinin ve edebiyat gibi farklı alanlardan ilham kaynaklarının da ele alındığı programda aynı zamanda sanatçının yolunun sahne sanatları ve şiir gibi disiplinlerle kesiştiği örnekler de işleniyor. Kübizmin Türkiye sanatına etkisi, Picasso'nun yaşamında ve sanatında siyaset, Paris deneyimleri gibi konuların da yer aldığı program SSM web sayfasından izlenebiliyor.

Çevrimiçi sergiyle bağlantılı olarak SSM'nin sosyal medya hesapları üzerinden bir de çocuk atölyesi gerçekleştirilecek. Sanatçının bir kaynak olarak Afrika maskelerine ilgisinin temel alındığı "Kes Yapıştır - Çılgın Maskeler" adlı atölyede katılımcılar, evlerindeki malzemelerle kendi maskelerini tasarlayıp yapacak. Ayrıca Picasso İstanbul'da için hazırlanan resimli çocuk kitabı Ben, Picasso da çevrimiçi sergi kapsamında paylaşılıyor. Müzenin web sitesinden indirilebilen kitap aynı zamanda sesli versiyonuyla da erişime açık.

Picasso İstanbul'da sergisinin hazırlık sürecinden videoların da yer aldığı, digitalSSM arşiv kaynaklarıyla hazırlanan çevrimiçi sergiye, SSM web sayfası, sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden erişilebilir.

Kaynak: Bültenler

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