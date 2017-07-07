Diego Costa, Beşiktaş'ın Şampiyonluk Görüntülerini Beğendi
Beşiktaş'ın ilgilendiği Diego Costa, resmi Instagram sayfasından Beşiktaş'ın denizdeki şampiyonluk görüntülerinin olduğu paylaşımı beğendi.
Beşiktaş'ın peşinde olduğu Chelsea'nin İspanyol forveti Diego Costa, Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıracak bir harekete imza attı.
BEŞİKTAŞ'I BEĞENDİ
Beşiktaşlı taraftarların, Costa'nın son fotoğrafına 1 milyonun üzerinde yorum atmasının ardından tecrübeli golcü, Instagram hesabından Beşiktaş'ın denizde gerçekleştirdiği şampiyonluk görüntülerinin olduğu paylaşımı beğendi. Bu beğeninin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, Costa'nın gelmesi konusunda iyice ümitlendi.