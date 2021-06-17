Didomido: 'Yarım yüzlü kız' olarak devam edecek miyim bilmiyorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Didomido: 'Yarım yüzlü kız' olarak devam edecek miyim bilmiyorum

Didomido: 'Yarım yüzlü kız' olarak devam edecek miyim bilmiyorum
Hürriyet - Haberler | Magazin

? Bir sosyal medya fenomeniyken şimdi viral listelerini zorluyorsunuz. Nedir bu işin sırrı?Bu işin bir sırrı var mı? Bilemem, benim yer aldığım ilk iş 'Nimet' olmuştu.

? Bir sosyal medya fenomeniyken şimdi viral listelerini zorluyorsunuz. Nedir bu işin sırrı?

Bu işin bir sırrı var mı? Bilemem, benim yer aldığım ilk iş 'Nimet' olmuştu. Tabii ki bazı temellere dayanarak ve hissederek bu işi yaptım. Ama bu işin bir sırrı olup olmadığını söyleyebilmem için devamlılığını tam olarak sağlamış olmalıyım.

? Hikayeniz nerede başladı? Müziğe ilginizi ne zaman keşfettiniz?

Müziğe kendimi bildim bileli ilgim vardı. Çocukluğuma ait, şarkı söylediğim, kendi başıma konserler verdiğim bir sürü videom var. Sadece bu ilgiyi eyleme dökmek şans eseri oldu. Instagram'da videolar çekerek girdim bu yola ve beni bambaşka yerlere götürdü. Ben bile geri dönüp baktığımda şaşırıyorum.

? 'Nimet' ile çok dinlendiniz. Şimdi 'Yarım' ile yolunuza devam ediyorsunuz. İlk şarkının rüzgarı bu şarkıyı nasıl etkiledi?

'Nimet' çıktığı andan beri etkisini kaybetmeyen bir şarkı. Hala çok fazla dinleniyor ve seviliyor. Dinamikliğini koruyan bir şarkı olduğundan sadece 'Yarım' için değil, belki de bundan sonraki şarkılarıma bile faydası dokunacaktır. Çünkü 'Nimet', beni bambaşka dinleyicilerle tanıştırıyor ve eminim ki o dinleyiciler "Bu kızın başka şarkısı var mıdır acaba?" diye merak ediyordur.

? Şarkı şimdiden YouTube trendlerde. Bu başarı size hangi kapıları açtı?

Hayranlık duyduğum, işlerini hep merak ettiğim insanlarla tanışıyorum ve çalışabilme fırsatı elde ediyorum. 'Nimet'in de 'Yarım'a duyulan ilginin de en büyük etkisi bu benim için. Çünkü sektörü yolda öğrenenlerden biriyim ve ne kadar kendi alanında başarılı insanlarla tanışırsam, benim için o kadar iyi olur.

? Yüzünüzü yarım gösterdiğiniz için yer yer mini linçlere de kurban gidiyorsunuz. Sosyal medyanın yükseldiği dönemde yaşamak herkese her şeyi deme hakkını sağlıyor mu?

Sosyal medyada belki de en az linç yiyen insanımdır. Çünkü üç yıldır beni takip eden belirli bir kitle var ve onlar bu duruma saygı gösteriyorlar, alıştılar ama şarkılarımı yayınladıkça, yeni gelen kitle, durumu anlamakta güçlük çekiyor ve acımasızca eleştirebilme hakkını görüyor kendisinde. Bu sadece benim için geçerli değil, sosyal medyadaki herkes bu acımasızlığa maruz kalıyor maalesef.

? Kliplerde de maske kullanımına devam ediyorsunuz. İmaj, bir sanatçı kimliği oluştururken ne kadar önemli?

Bu imaj, benim için planlı bir durum değildi. İmaja dönüşürken, ben de olanı biteni herkes gibi izliyordum. Akışına bıraktım ve bunca yıl böyle tanınmışken, kendime bu şekilde bir hatıra bırakmak istedim. O nedenle bu bir imaj mı, tam olarak ben de bilmiyorum. Devamında böyle olmasam bile, hala 'yarım yüzlü kız' olarak anılırsam, o zaman bir imaj olduğunu anlarız.

FENOMENLİK DEĞİL KARİYER İSTİYORUM

? Tam Z kuşağı olarak bahsedilen kuşağın mensubusunuz. Dolayısıyla sektör algısı, imaj algısı farklı işliyor. Didem'in gözünde kariyeri boyunca neler yapması lazım, hangi adımları bilinçli ve istikrarlı atıyor?

Ben kariyerine daha minik adımlarla başlamış biriyim ve ilk işte başarı elde etmeyi mükemmellik olarak görmüyorum. Kariyerimi detaylı bir şekilde inşa etmeye çalışıyorum, eğitim alıyorum ve sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. 'Fenomenlikten sanatçılığa geçmenin' içini, elimden geldiğince doldurmak istiyorum.

? Hedefleriniz ve amaçlarınız neler? Önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor?

Bu yolda olan herkesin hedefi aynıdır muhtemelen. Kendi şarkılarını yapan, müziğin tamamen içinde yer alan bir sanatçı olmak istiyorum. 'Nimet' çok ilgi görmüştü ve bu süreç benim için çok garipti.

Sonrasında çok uzun bir ara verdik ama artık çalışmalara başlıyoruz. Kendim de yazıyorum, çok güzel isimlerle de görüşüyoruz. Sürekli üretmek istediğim bir dönemdeyim.

AMACIM GİZEMİ CANLI TUTMAK DEĞİL 

? Yüzünüzün yarısının sürekli kapalı oluşu dinleyicilerinizin çok ilgisini çekiyor. Gizemi canlı tutma çabası diyebilir miyiz?

Gizemi canlı tutmak değil de bu yola 'yarım yüzlü kız' olarak başladığım için hem şarkımın adını hem kendimi yarım olarak gösterdiğim bir iş; bir hatıra bırakmak isteği olduğunu söyleyebilirim. Devamında ne olacağını inanın ben de bilmiyorum, süreci beraber göreceğiz.

Kaynak: Hürriyet

Tatil sezonunu açan 48'lik Defne Samyeli, peş peşe bikini ve mayolu pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan 48'lik Defne Samyeli, peş peşe bikini ve mayolu pozlarını paylaştı
Başka bir kadınla yakalanan Ali Küçükbalçık, eşi Kibariye'ye aşk dolu pozunu paylaştı
Başka bir kadınla yakalanan Ali Küçükbalçık, eşi Kibariye'ye aşk dolu pozunu paylaştı
Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz'ün babası hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz'ün babası hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Boris Johnson Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Tuğrul Tülek İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Şenol Güneş Roland Garros Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Didomido: 'Yarım yüzlü kız' olarak devam edecek miyim bilmiyorum - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 09:47:12. #1.16#

title