Didim polisi kaçakçılığa göz açtırmıyor

10.09.2019 13:47

Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin bir iş yerinde yaptıkları aramada çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Çamlık Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde yaptıkları aramada kayıtsız cep telefonu ile kopyalama cihazı ve bandrolsüz cd ele geçirdi. Olayda 37 adet değişik marka ve modellerde kayıtsız cep telefonu, 3 adet imei kopyalamada kullanılan Box cihazı ve cihaza ait kablo, 325 adet bandrolsüz cd ile Taurus marka 9 mm çaplı tabanca ve tabancala ait fişek bulundu. Olayla ilgili olarak göz altına alınan R.B adlı şahsa 5607 SKM, 5809 SKM ve 6136 SKM suçundan işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA