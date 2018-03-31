Didim'li Kadınlar Projelerinin Öncülüğünü Kendileri Yapacaklar

Didim Belediyesi ile Doğuş Grubunun kadınlara yönelik ortaklaşa düzenledikleri sosyal sorumluluk projesi olan "Doku projesinin" devir teslim töreni gerçekleştirdi. Proje Didim Belediyesi öncülüğünde kursiyerler tarafından yürütülecek.

Didim Belediyesince "Doku" projesi için hizmete sokulan Kadın Uygulama ve Eğitim merkezindeki törene Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, holdingin Sosyal Projeler Müdürü Şelale Saraç, Sosyal Projeler Danışmanı Özlem Denizmen, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Zeynep Özyılmaz, DİTAB Başkanı ve Meclis Üyesi Sevinç Karataş ile kursiyerler katıldı.

Projeyle ilgili bilgiler veren Sosyal Projeler Danışmanı Özlem Denizmen "Kadınlar üretime ve ekonomiye katıldılar. Buna vesile olmak bizleri memnun ediyor. Kadınlarımız bundan sonraki dönemde kendi aralarındaki liderlikle yönetilecek. Kendileri de ekonomiye girmenin kolay olmadığını görecek. Bizler de onlara destek ve tanıtım anlamında katkı sunmaya devam edeceğiz. 2,5 senedir uğraşıyoruz. Son bir senede burası baya üretim yapıyor. Yarım milyar üzerinden sipariş alınmış. Bu da bizi memnun ediyor" dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise "Yaptığımız ortak çalışma bizim için eğitim çalışması birliğiydi. Bu sürede hem dersler verildi. İşin de üremesine destek verdiler. Onlar sosyal sorumluluk kapsamında yapıyorlar bunu. Ülkemizin başka yerinde de bunu yapacaklar. Sipariş alma konusunda bize destek olacaklar. Ben de onlara destekleri için teşekkür ediyorum. Şu an merkezde ortalamaya bakıldığında 150 ila 175 arasında kursiyerler burada eğitim görmekte ve üretim yapmaktadır" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Atabay, Doğuş grubu yöneticilerine katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi, ardından da hazırlanan pasta kesildi. - AYDIN