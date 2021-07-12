Didim EKK'da Kubaliç yeniden güven tazeledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Didim EKK'da Kubaliç yeniden güven tazeledi

Didim EKK'da Kubaliç yeniden güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Didim Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin olağan genel kurulunda mevcut Başkan Ali İhsan Kubaliç, tek aday olarak girdiği seçimlerde güven tazeledi.

Didim Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin olağan genel kurulunda mevcut Başkan Ali İhsan Kubaliç, tek aday olarak girdiği seçimlerde güven tazeledi.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi olağan genel kurulu Didim Ticaret Odası Aytaç-Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezinde yapıldı. Genel kurula Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci'nin yanı sıra davetliler ve ortaklar katıldı.

Didim EKK'nin kuruluşundan bugüne denetim kurulunda görev yapan Serbest Muhasebeci ve Mali müşavir Eyüp Elçin ve Ahmet Karaoğlu'na plaket takdim edildi. Elçin ve Karaoğlu plaketleri, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci ve AK Parti ilçe Başkanı Maşallah Subaşı'nın elinden aldı.

Raporların okunup kabul edilmesinin ardından seçime geçildi. Tek liste ile girilen seçimde mevcut başkanı Ali İhsan Kubaliç güven tazeledi. Kubaliç başkanlığındaki yönetim kurulunda A. Kadir Mirza, Emin Gümüş, Halil İbrahim Serin ve Musa Ada, denetim kurulunda ise Eyüp Elçin ve Ahmet Karaoğlu yer aldı.

Seçimden sonra konuşan Başkan Kubaliç, gecikmeli de olsa yapılan genel kurula katılım sağlayan herkese teşekkür etti. - AYDIN

Didim EKK'da Kubaliç yeniden güven tazeledi
Didim EKK'da Kubaliç yeniden güven tazeledi
Didim EKK'da Kubaliç yeniden güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı İlyas Tetik Levent Yüksel Mahsun Kırmızıgül
Spor Alper Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Didim EKK'da Kubaliç yeniden güven tazeledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 09:39:00. #1.16#

title