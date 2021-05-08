Didim'e yapılacak 75 yataklı hastane ek binası için yer teslimi yapıldı
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Didim'e yapılacak 75 yataklı hastane ek binası için yer teslimi yapıldı

Didim'e yapılacak 75 yataklı hastane ek binası için yer teslimi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Didim'de yapılacak olan Didim Devlet Hastanesi 75 yataklı ek binasının yer teslimi, ihaleyi alan firmaya yapıldı.

Didim'de yapılacak olan Didim Devlet Hastanesi 75 yataklı ek binasının yer teslimi, ihaleyi alan firmaya yapıldı. Yer tesliminin yapılmasının ardından İlçe Kaymakamı Halil Avşar, AK Parti ilçe başkanı Maşallah Subaşı ve MHP İlçe başkanı Fikret Alkaya bölgeyi ziyaret edip çalışmaları inceledi.

Didim'de uzun yıllardır dile getirilen ve ilçenin en büyük eksikliklerinden olan yeni hastane için beklenen adım atıldı. Yer tesliminin yapılması ile birlikte ihaleyi alan firma yetkilileri ilçeye gelerek çalışmalara başladı. Didim Kaymakamı Halil Avşar, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oben Döndü, AK Parti İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, MHP İlçe başkanı Fikret Alkaya, Hastane Başhekimi Dr. Ethem Bilgiç ile bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

İlçe Kaymakamı Halil Avşar yer teslimiyle ilgili olarak yaptığı bilgilendirmede "Tüm sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek yeni hastane 75 yataklı ek bina 5 bin 600 m2 zemine 23 bin m2 bodrum+ 4 kat olacak şekilde planlandı. Didim'in sağlık altyapısı güçlenecek, daha kaliteli hizmet verilebilecek. Nitelikli, konforlu hasta odaları, poliklinikler, tam donanımlı 5 ameliyathane, 10 yoğun bakım ünitesi, son teknolojiye sahip tıbbi cihazlar, 1 MR odası ile Didimlilere sağlık hizmeti sunulacak. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

AK Parti ve MHP İlçe başkanları da bu projenin tamamlanması ile Didim ilçesinin önemli bir sıkıntısının çözüleceğini belirterek projeye destek sağlayan emek veren herkese teşekkür ettiler. - AYDIN

Didim'e yapılacak 75 yataklı hastane ek binası için yer teslimi yapıldı
Didim'e yapılacak 75 yataklı hastane ek binası için yer teslimi yapıldı
Didim'e yapılacak 75 yataklı hastane ek binası için yer teslimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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