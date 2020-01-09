Didim Devlet Hastanesi Başhekimi istifa etti
Didim Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Veysel Kılıç, görevinden istifa etti.
Didim Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Veysel Kılıç, görevinden istifa etti.
Didim'de 2016 yılı Şubat ayında Didim Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Veysel Kılıç, 3 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti. Kılıç'ın istifasını 2 gün önce verdiği öğrenilirken, başhekimlik görevine ise vekaleten başhekim yardımcısı Dr. Halil Akıl'ın sürdürdüğü öğrenildi. Kılıç'ın istifasının sebebi ise öğrenilemedi. - AYDIN