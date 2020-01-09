Didim Devlet Hastanesi Başhekimi istifa etti
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Didim Devlet Hastanesi Başhekimi istifa etti

Didim Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Veysel Kılıç, görevinden istifa etti.

09.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:37
Didim Devlet Hastanesi Başhekimi istifa etti

Başhekimi Dr. , görevinden istifa etti.


Didim'de 2016 yılı Şubat ayında Didim Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Veysel Kılıç, 3 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti. Kılıç'ın istifasını 2 gün önce verdiği öğrenilirken, başhekimlik görevine ise vekaleten başhekim yardımcısı Dr. Halil Akıl'ın sürdürdüğü öğrenildi. Kılıç'ın istifasının sebebi ise öğrenilemedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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