Didim Devlet Hastanesi Başhekimi istifa etti

09.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:37

Didim Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Veysel Kılıç, görevinden istifa etti.



Didim'de 2016 yılı Şubat ayında Didim Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Veysel Kılıç, 3 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti. Kılıç'ın istifasını 2 gün önce verdiği öğrenilirken, başhekimlik görevine ise vekaleten başhekim yardımcısı Dr. Halil Akıl'ın sürdürdüğü öğrenildi. Kılıç'ın istifasının sebebi ise öğrenilemedi. - AYDIN

Kaynak: İHA