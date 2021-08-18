Didim'deki Apollon Tapınağı'nda bulunan 2 bin 300 yıllık sütunlar restore edilecek
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Didim'deki Apollon Tapınağı'nda bulunan 2 bin 300 yıllık sütunlar restore edilecek

Didim'deki Apollon Tapınağı'nda bulunan 2 bin 300 yıllık sütunlar restore edilecek
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Kültür Sanat

Aydın'ın Didim ilçesindeki Apollon Tapınağı'nda bulunan 20 metre uzunluğundaki 3 sütunun güçlendirilmesi için restorasyon ve onarım çalışması başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesindeki Apollon Tapınağı'nda bulunan 20 metre uzunluğundaki 3 sütunun güçlendirilmesi için restorasyon ve onarım çalışması başlatıldı.

Hisar Mahallesi'nde bulunan ve antik çağın en iyi korunmuş tapınaklarından biri olarak gösterilen Apollon Tapınağı'ndaki kazı ve restorasyon çalışmalarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 1 yıllık aranın ardından yeniden başlandı.

Kazı başkanlığını 12 yıldır yürüten Berlin Halle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Helga Bumke, tapınak alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl 2 aylık bir çalışma takviminin belirlendiğini ifade etti.

Geçen yıllarda tapınaktaki farklı noktalarda kazı ve restorasyon yaptıklarını aktaran Bumke, "Ancak ayakta duran sütunların henüz zamanı gelmemişti. Son yıllarda çekilen drone fotoğraflarında sütunların başlarında hafif çatlaklar olduğu tespit edildi. Ayakta duran sütunlara 2 bin 300 yıldan beri kimse çıkmadı ve bakmadı. Biz şimdi onların restorasyonunu sağlayacağız. Bu anlamda yine bir 2 bin 300 yıl ayakta durabilsin istiyoruz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de yılda yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlayan Apollon Tapınağı'nın Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını ifade etti.

Restorasyon yapılırken ziyaretçilerin tapınağı gezmeye devam edebildiğini aktaran Tuncer, 3 sütundaki çalışmanın yaklaşık 2 ayda biteceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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