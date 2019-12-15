Didim'de zeytin üreticilerine ucuz fidan desteği

15.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:06

Aydının Didim ilçesinde Ziraat Odası öncülüğünde ilçedeki zeytin üreticilerine 10 bin adet Zeytin fidanı dağıtıldı. Piyasa fiyatının altında kar amacı gütmeksizin satılan fidanlara zeytin üreticileri büyük ilgi gösterdi.



Didim Ziraat Odası ilçede zeytinciliğin gelişmesi ve sertifikalı fidan yetiştirilmesi noktasında kar amacı gütmeden piyasa değerinin altında mal ettiği zeytin fidanlarını tanesi 5 TL'den üreticilerle buluşturdu. 1,5 yaşından büyük gemlik sofralık olarak üreticilere sunulan zeytinler başta Akyeniköy, Akköy, Balat, Batıköy, Denizköy ve Yalıköy olmak üzere merkezdeki çiftçilere de ulaştırıldı. İlk etapta 10 bin adet zeytin fidanını üreticilere ulaştırdıklarını kaydeden Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım "zeytinciliğin gelişmesi ve sertifikalı fidan yetiştirilmesi bu dağıtımı yaptık. Piyasada 12 ila 14 TL arasında satılan fidanları biz üreticiye 5 TL'den ulaştırdık. 10 bin fidan dağıttık; gelecek hafta da 10 bin fidanı üreticiye ulaştıracağız. Çiftçilerimiz için ilerleyen zamanlarda makine ve ekipman gibi malzemelerin daha ucuz temini konusunda aracı olmaya çalışacağız."dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA