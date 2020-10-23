Didim'de trafik kazası: 1 yaralı
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Didim'de trafik kazası: 1 yaralı

23.10.2020 09:35 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:38
Didim'de trafik kazası: 1 yaralı

Didim ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Didim ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Atatürk Bulvarı ile Anadolu Caddesinin kesiştiği noktada Ferit Taşkın idaresindeki 09 YJ 763 plakalı hafif ticari araç Ali Savcı'nın kullandığı 09 AAZ 009 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Didim Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

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