Didim'de, plajdaki tuvalet ve duş ile soyunma kabinlerine zarar verdiler AYDIN'ın turistik ilçesi Didim'de, plajdaki tuvalet ve duş ile soyunma kabinlerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi.

AYDIN'ın turistik ilçesi Didim'de, plajdaki tuvalet ve duş ile soyunma kabinlerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi. Didim Belediye Başkanı CHP'li Deniz Atabay, sorumluların tespit edilip, haklarında gereken cezanın verilmesi için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Sahte Cennet mevkisindeki bulunan plaja konulan tuvalet ve duş ile soyunma kabinleri, dün kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi. Tuvalet ile soyunma kabinlerinin kapılarına kesici aletler ile zarar verilirken, musluklar ve rezervuarlar kırıldı. Belediye ekipleri, onarım çalışması başlattı.Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, "Halkın kullanımı için yapılan ve sürekli olarak temizliği gerçekleştirilen tuvalet, duş ve soyunma kabinleri tahrip edilerek, halkın parası boşa harcanmıştır. Halkımızın kullanıma sunmuş olduğumuz alanlarda, meydana gelen tahribatlarla ilgili vatandaşlarımızdan gelen ihbarları dikkate alıyoruz. Onlar ne kadar zarar verirse versin, biz tahrip edilen tuvalet, duş ve soyunma kabinlerin tadilatını gerçekleştireceğiz ve yeniden halkımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin sağlığını, huzur ve güvenliğini bozacak hiçbir eyleme kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bunda da kararlıyız. Yaz sezonunun başladığı bu günlerde bu tür çirkin saldırılar bizleri de üzdü. Bu vahşiliği yapan sorumluların tespiti ve haklarında gerekli cezai işlemlerin yapılması için girişimlerde bulunacağız" dedi.

Kaynak: DHA