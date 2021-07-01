Didim'de normalleşmenin ilk gününde plajlar doldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Didim'de normalleşmenin ilk gününde plajlar doldu

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çalışkan - Haberler | Yerel

- Didim'de normalleşmenin ilk gününde plajlar doldu 1 Temmuz itibariyle ülke genelinde yeniden hayat normale dönerken turistik ilçelere de akın başladı.

- Didim'de normalleşmenin ilk gününde plajlar doldu

AYDIN - 1 Temmuz itibariyle ülke genelinde yeniden hayat normale dönerken turistik ilçelere de akın başladı. Didim'in dünyaca ünlü Altınkum plajı ise eski günlerine dönerken sıcaktan bunalanlar ise soluğu denizde aldı.

Korona virüs tedbirleri sürecinin ardından 1 Temmuz itibariyle ülke genelinde hayat yeniden normale döndü. Yaz sezonu dolayısıyla normalleşme adımları kapsamında tatil yörelerine tatilci akını başlarken, normalleşme adımlarının ilk gününde ise Aydının turistik ilçesi Didim'de ise sıcaktan bunalanlar soluğu deniz kenarında aldı. İlçede turizm kalbi olarak bilinen dünyaca ünlü Altınkum plajı ise eski günlerine döndü. Sabahın erken saatlerinden itibaren plaj dolmaya başlarken hem yerli hem de yabancı turistler ise plajda hem güneşlendi, hem de denize girdi. İlçede hava sıcaklıkları 35 derece dolayında seyrederken sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise su sporları yaparak denizin tadını çıkardıkları görüldü.

Didim'de normalleşmenin ilk gününde plajlar doldu
Didim'de normalleşmenin ilk gününde plajlar doldu
Didim'de normalleşmenin ilk gününde plajlar doldu
Didim'de normalleşmenin ilk gününde plajlar doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çalışkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Lütfü Türkkan Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Brad Pitt Şener Şen Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Burak Elmas Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Didim'de normalleşmenin ilk gününde plajlar doldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 13:51:02. #1.16#

title