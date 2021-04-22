Didim'de kent estetiği için çalışmalar sürüyor

Yapılan peyzaj ve park çalışmaları ile görsel anlamda kenti zenginleştirmeyi amaçlayan Didim Belediyesi, kentin giriş ve çıkışlarını güzelleştirmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Yapılan peyzaj ve park çalışmaları ile görsel anlamda kenti zenginleştirmeyi amaçlayan Didim Belediyesi, kentin giriş ve çıkışlarını güzelleştirmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Didim'in Akbük yönünden olan girişine, beton kalıptan oluşturulan Didim yazılı tasarım çalışması yerleştirerek ışıklandırıldı. Bunların yanı sıra güzergah üzerinde jakaranda ağaçları toprakla buluşturuldu. Alanda çim ve çiçek ekimi çalışmaları ara vermeden sürdürülüyor.

Vatandaşlara güzel ve estetik bir kent sunmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Şehrin giriş ve çıkış noktalarını güzelleştirmek, kentimize estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kentimizin girişine yerleştirdiğimiz Didim yazılı tasarım çalışması ile birlikte bölgede çevre düzenlemelerimiz devam ediyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı