Didim'de kent estetiği için çalışmalar sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Didim'de kent estetiği için çalışmalar sürüyor

Didim'de kent estetiği için çalışmalar sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yapılan peyzaj ve park çalışmaları ile görsel anlamda kenti zenginleştirmeyi amaçlayan Didim Belediyesi, kentin giriş ve çıkışlarını güzelleştirmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Yapılan peyzaj ve park çalışmaları ile görsel anlamda kenti zenginleştirmeyi amaçlayan Didim Belediyesi, kentin giriş ve çıkışlarını güzelleştirmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Didim'in Akbük yönünden olan girişine, beton kalıptan oluşturulan Didim yazılı tasarım çalışması yerleştirerek ışıklandırıldı. Bunların yanı sıra güzergah üzerinde jakaranda ağaçları toprakla buluşturuldu. Alanda çim ve çiçek ekimi çalışmaları ara vermeden sürdürülüyor.

Vatandaşlara güzel ve estetik bir kent sunmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Şehrin giriş ve çıkış noktalarını güzelleştirmek, kentimize estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kentimizin girişine yerleştirdiğimiz Didim yazılı tasarım çalışması ile birlikte bölgede çevre düzenlemelerimiz devam ediyor" dedi. - AYDIN

Didim'de kent estetiği için çalışmalar sürüyor
Didim'de kent estetiği için çalışmalar sürüyor
Didim'de kent estetiği için çalışmalar sürüyor
Didim'de kent estetiği için çalışmalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Didim'de kent estetiği için çalışmalar sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 12:42:11. #1.14#

title