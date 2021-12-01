Didim'de karaya oturan tekneler vinçle kurtarıldı
AA / Bahri Aşık - Haberler | Güncel
Aydın'ın Didim ilçesinde fırtına nedeniyle karaya oturan iki balıkçı teknesi, vinç yardımıyla kurtarıldı.
DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde fırtına nedeniyle karaya oturan iki balıkçı teknesi, vinç yardımıyla kurtarıldı.
İlçede dün etkili olan lodos fırtınasında Sağtur Koyu'nda demirli Mehmet Akış ve Yunus Çınar'a ait 2 tekne karaya oturdu.
Balıkçılar su alan tekneleri kendi imkanlarıyla çıkaramayınca vinç çağırdı.
Hasar gören tekneler, vinç yardımıyla kurtarıldı.