Didim'de karaya oturan tekneler vinçle kurtarıldı - Haberler
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Didim'de karaya oturan tekneler vinçle kurtarıldı

AA / Bahri Aşık - Haberler | Güncel
Didim'de karaya oturan tekneler vinçle kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde fırtına nedeniyle karaya oturan iki balıkçı teknesi, vinç yardımıyla kurtarıldı.

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde fırtına nedeniyle karaya oturan iki balıkçı teknesi, vinç yardımıyla kurtarıldı.

İlçede dün etkili olan lodos fırtınasında Sağtur Koyu'nda demirli Mehmet Akış ve Yunus Çınar'a ait 2 tekne karaya oturdu.

Balıkçılar su alan tekneleri kendi imkanlarıyla çıkaramayınca vinç çağırdı.

Hasar gören tekneler, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Didim'de karaya oturan tekneler vinçle kurtarıldı

Didim'de karaya oturan tekneler vinçle kurtarıldı

Didim'de karaya oturan tekneler vinçle kurtarıldı

Didim'de karaya oturan tekneler vinçle kurtarıldı

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AA / Bahri Aşık - Son Dakika Haberleri

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