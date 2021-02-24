Didim'de güneşli hava sahili hareketlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Didim'de güneşli hava sahili hareketlendirdi

24.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:53
Didim'de güneşli hava sahili hareketlendirdi

Aydın'ın Didim ilçesinde havanın güneşli olması nedeniyle çok sayıda vatandaş deniz kenarına akın etti.

Aydın'ın Didim ilçesinde havanın güneşli olması nedeniyle çok sayıda vatandaş deniz kenarına akın etti.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının öğleden sonra 20 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar Altınkum sahilinde yoğunluk oluşturdu.

Güneşlenen ve ılık havanın keyfini çıkaran vatandaşlar Yalı Caddesinde yürüyüş yaptı.

Sahilde bir kişinin denize girdiği de gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Müge Anlı Zeki Müren Mustafa Ceceli
Spor Erol Bulut Arda Turan Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Didim'de güneşli hava sahili hareketlendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 15:54:57. #1.15#
title