Didim'de güneşli hava sahili hareketlendirdi
24.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:53
Aydın'ın Didim ilçesinde havanın güneşli olması nedeniyle çok sayıda vatandaş deniz kenarına akın etti.
Aydın'ın Didim ilçesinde havanın güneşli olması nedeniyle çok sayıda vatandaş deniz kenarına akın etti.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının öğleden sonra 20 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar Altınkum sahilinde yoğunluk oluşturdu.
Güneşlenen ve ılık havanın keyfini çıkaran vatandaşlar Yalı Caddesinde yürüyüş yaptı.
Sahilde bir kişinin denize girdiği de gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık