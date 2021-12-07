Didim'de deniz patlıcanı avcıları dip temizliği yaptı - Haberler
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Didim'de deniz patlıcanı avcıları dip temizliği yaptı

AA / Bahri Aşık - Haberler | Güncel
Didim'de deniz patlıcanı avcıları dip temizliği yaptı

Aydın'ın Didim ilçesinde deniz patlıcanı avcıları dip temizliği yaptı.

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde deniz patlıcanı avcıları dip temizliği yaptı.

Akbük Mahallesinde deniz patlıcanı avcılığı yapan Bireysel Su Ürünleri Dalgıçları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, deniz temizliği için daldı.

Dalgıçlar, su altından araç lastiği, plastik ve cam şişeler, balıkçı ağı, battaniye ve tabure gibi eşyalar çıkarttı.

Dernek Başkanı Kemal Kuk, açıklamasında, deniz patlıcanı avcıları olarak deniz kirliliğine dikkat çekmek üzere çalışma yaptıklarını belirtti.

Sürdürülebilir bir avcılık için çalıştıklarını, üreme döneminde avcılık yapmadıklarını, buna rağmen kendilerine yönelik olumsuz algılar bulunduğunu dile getiren Kuk, trol ve deniz dibi tarayıcılarıyla avlanan teknelerin üreme dönemindeki deniz patlıcanlarına büyük zarar verdiğini, denetimin artırılması gerektiğini belirtti.

Didim'de deniz patlıcanı avcıları dip temizliği yaptı

Didim'de deniz patlıcanı avcıları dip temizliği yaptı

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AA / Bahri Aşık - Son Dakika Haberleri

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