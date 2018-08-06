Didim'de 54 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Taşburun balıkçı barınağı açıklarında bir grubun lastik botla denize açıldığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik bot içerisindeki aralarında Suriye, Irak ve Filistinlilerin de bulunduğu 54 düzensiz göçmeni yakaladı.

Didim Limanına götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.