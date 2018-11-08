Didim'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Mavişehir açıklarından ahşap tekneyle yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen, bölgede karakol görevi yürüten Deniz Kuvvetleri Gemisi tarafından durduruldu.
Aralarında çocukların da bulunduğu teknedeki 20 Afganistan uyruklu sahil güvenlik botuna alındı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.