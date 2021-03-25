Didim Belediyesi'nin Trend Şehir tanıtım videosunu 4 saatte 1 milyon kişi izledi
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Didim Belediyesi'nin Trend Şehir tanıtım videosunu 4 saatte 1 milyon kişi izledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Didim Belediyesi'nin Trend Şehir tanıtım videosunu 4 saatte 1 milyon kişi izledi

Didim Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı Trend Şehir Tanıtım videosu büyük beğeni topladı.

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Didim Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı Trend Şehir Tanıtım videosu büyük beğeni topladı.

Didim'in tarihi, doğal ve turistik mekanları olan Apollon Tapınağı, Altınkum, 3.Koy, Akbük, Milet, 2.Koy, Akbük Liman, Akyeniköy, Taşburun, Çamlık, D - Marin, Aytepe, Culin Mağarası ve Kent Merkezinin görüntülerinin yer aldığı 17 saniyelik Trend Şehir Tanıtım videosu sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Didim Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü 4 saat içerisinde 1 milyona yakın kişi tarafından izlenerek, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı ve Türkiye'de belediyeler tarafından yapılmış trend videoları arasında en çok izlenen videolar arasında yer aldı. - AYDIN

Didim Belediyesi'nin Trend Şehir tanıtım videosunu 4 saatte 1 milyon kişi izledi
Didim Belediyesi'nin Trend Şehir tanıtım videosunu 4 saatte 1 milyon kişi izledi
Didim Belediyesi'nin Trend Şehir tanıtım videosunu 4 saatte 1 milyon kişi izledi
Didim Belediyesi'nin Trend Şehir tanıtım videosunu 4 saatte 1 milyon kişi izledi
Didim Belediyesi'nin Trend Şehir tanıtım videosunu 4 saatte 1 milyon kişi izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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