Didim Belediyesi kaçak yapılaşmaya göz yummuyor

07.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:04

Didim Belediyesi, Altınkum Mahallesinde inşaatı halen devam eden ve ilçe kamuoyunda ikiz kuleler olarak adlandırılan inşaat, mühür fekkinden dolayı bir kez daha mühürledi.



Mühürleme esnasında Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile inşaat sahipleri ve inşatta çalışan işçiler arasında gerginlik yaşandı. Emniyet güçlerinin de olaya müdahale etmesinden sonra, Didim Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri inşaata girerek mühürleme işlemini gerçekleştirdi. Mühürleme işleminin tamamlanmasının ardından belediye zabıtası ile emniyet güçleri olay yerinden ayrılırken, inşaattaki çalışmaların devam ettiği görüldü.



Mühürleme olayıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise, "Bu inşaat daha önce mühürlenmişti ama her seferinde mühür fekki yaparak kanunsuz hareket ediyorlar. Biz orada inşaatta kaçak olarak yapılan yapıların mühürlemesi için ekip gönderdik. Kanuna ve nizama uygun olmayan yapılara göz yummayacağız. Mühürleme işlemini ekiplerimiz gerçekleştirdi. Süreci içerisinde yasal olan işlemleri yapmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA