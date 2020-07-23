Didim açıklarında Yunan sahil güvenlik ekiplerinden Türk balıkçılarına taciz
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Didim açıklarında Yunan sahil güvenlik ekiplerinden Türk balıkçılarına taciz

Didim açıklarında Yunan sahil güvenlik ekiplerinden Türk balıkçılarına taciz Uluslararası kara sularında gerçekleşen olayda Yunan güçlerinin taciz anları cep telefonlarında kaydedildi Aydının Didim ilçesinden Ege Denizine açılarak uluslararası sularda balıkçılık yapan Türk balıkçılar Yunan...

23.07.2020 12:56 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:06

Didim açıklarında Yunan sahil güvenlik ekiplerinden Türk balıkçılarına taciz

Uluslararası kara sularında gerçekleşen olayda Yunan güçlerinin taciz anları cep telefonlarında kaydedildi

AYDIN - Aydının Didim ilçesinden Ege Denizine açılarak uluslararası sularda balıkçılık yapan Türk balıkçılar Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin tacizine uğradı. Taciz anları Türk balıkçılar tarafından cep telefonları kaydedilirken, tacize uğrayan tekne kaptanları yetkililerden yardım istedi.

Didim'den Ege Denizi'ne açılarak uluslararası karasularında balıkçılık yapan Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin tacizine uğradı.Tekneleriyle Didim'den açılan balıkçılar, yaşadıkları tacizi cep telefonlarına kaydettiler. Cep telefonu görüntülerde Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine ait bir tekne ile bir botun balıkçıların etrafından hareket ettikleri ve sözlü olarak tacizde bulundukları görülüyor.

"Tayfalarım kaçtı"

Türk balıkçılar daha sonra Türk karasularına çekilirken, yaşadıklarını kameralara kaydettiler. Bu tür tacizleri devamlı yaşadıklarını kaydeden Kaptan Ferhat Eren "Sahil Güvenlik ekipleri geldi karasularına gitmemizi istediler biz itiraz ettik. Ardından siyah bir tekne geldi ve tekneye atlamak istediler. Küfürler hakaretler yaşadık. Hatay'dan 300 mil seyir gelmişim. 5 tayfam vardı 2 tayfam kaldı. Korkudan bırakıp gittiler. Geçen sene de yaşadık. Tekneyi atlayıp kaptan dövüyorlar biz izin vermedik" diyerek yetkililerden yardım istediler.

"Kayığa atlamaya çalışıyorlar, taş atıyorlar"

Bir diğer kaptan Serkan Vural ise "Bu Ege'de bu yaşadığımız ilk değil başka da karşılaştık. Son zamanlarda git gide dozunu artıra artıra yapıyorlar. Eskiden ateş ediyorlardı şimdi kayığa atlamaya çalışıyorlar. Bize taş atıyorlar. Temmuz 15'de uluslararası sularda avcılık başladı. 6 mil sınırı var bu sınırlar bizim sınırımızda kalıyor. Bunu yetkili mercilere ilettik. Bu sıkıntılar yarın başka şekilde yaşanabilir. Bu sorunu her zaman yaşıyoruz ve yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Didim açıklarında Yunan sahil güvenlik ekiplerinden Türk balıkçılarına taciz

Kaynak: İHA

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