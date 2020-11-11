Didem Soydan soluğu savcılıkta aldı! 'O söz itibarımı zedeledi'
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Didem Soydan soluğu savcılıkta aldı! 'O söz itibarımı zedeledi'

11.11.2020 08:50 | Son Güncelleme: 11.11.2020 09:50
Didem Soydan soluğu savcılıkta aldı! 'O söz itibarımı zedeledi'

Manken Didem Soydan, sosyal medya üzerinden kendisine sinkaflı söz söyleyen takipçisinden şikayetçi oldu. Hakaret suçu kapsamında hakkında 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan kullanıcı, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Ünlü manken Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisinin kendisine sinkaflı sözlerle hakaret ettiğini belirten Soydan, 'Keva..' şeklindeki mesajla itibarının zedelendiğini kaydetti. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Ünlü mankene mesaj atan kullanıcının 28 yaşındaki F.A. olduğu tespit edildi.

2.5 YIL HAPİS İSTEMİ

F.A., böyle bir paylaşım yapıp yapmadığını hatırlamadığını beyan edince dosya, Uzlaştırma Büro'suna gönderildi. Fakat Soydan, kendisine yapılan hakareti affetmedi. Savcılık F.A. hakkında hakaret suçu kapsamında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

'HASTANEYE AMELİYATA DEĞİL COVİD TESTİ YAPTIRMAYA GİTTİM'

Öte yandan Maçka Parkı'nda köpeğini gezdirirken görüntülenen Didem Soydan, geçen hafta apandisit ameliyatı olmak için değil, korona testi yaptırmak için hastaneye gittiğini söyledi: "Hastaya mı benziyorum? Köpeğimle koşup zıplıyorum. Hastaneler gündüz kalabalık diye testi gece yaptırdık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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