Didem Soydan, Kına Gecesine Taht Üzerinde Gelen İdil Fırat'ı Eleştirdi

Oyuncu Mert Fırat'la 8 Eylül'de dünya evine girecek olan İdil Fırat'ın kına gecesi ailesi ve yakın dostlarının katılımıyla önceki akşam Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşti. Gecenin en çok konuşulan konularından biri hiç şüphesiz müstakbel gelin İdil Fırat'ın kınanın yakılacağı yere 4 kişinin taşıdığı taht şeklindeki tefour üzerinde gelmesi oldu. Fırat'ın taht üzerinde gelmesii eleştirenlerden biri de Didem Soydan oldu.

"MALATYA'YI KIZDAN ÇIKARAMAZSIN"

Tahtın üzerinde kınanın yakılacağı alana doğru ilerlerken son derece mutlu olduğu görülen İdil Fırat'ın bu görüntüleri sosyal medyayı salladı. Sosyetik güzelin taht üzerindeki görüntülerine yorum yapanlardan biri de ünlü manken Didem Soydan oldu. 34 yaşındaki manken, İdil Fırat'ın yut dışında eğitim gördüğü okullara vurgu yapan bir mesajı paylaştı. Didem Soydan, bu tweete İngilizce olarak, "Kızı Malatya'dan çıkarabilirsin ama Malatya'yı kızdan çıkaramazsın" yorumunda bulundu.