Didem Soydan, Kına Gecesine Taht Üzerinde Gelen İdil Fırat'ı Eleştirdi
Ünlü manken Didem Soydan, 8 Eylül'de Mert Fırat'la dünya evine girecek olan İdil Fırat'ın kına gecesine tahtla çıkmasını sosyal medya hesabından eleştirdi.
Oyuncu Mert Fırat'la 8 Eylül'de dünya evine girecek olan İdil Fırat'ın kına gecesi ailesi ve yakın dostlarının katılımıyla önceki akşam Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşti. Gecenin en çok konuşulan konularından biri hiç şüphesiz müstakbel gelin İdil Fırat'ın kınanın yakılacağı yere 4 kişinin taşıdığı taht şeklindeki tefour üzerinde gelmesi oldu. Fırat'ın taht üzerinde gelmesii eleştirenlerden biri de Didem Soydan oldu.
"MALATYA'YI KIZDAN ÇIKARAMAZSIN"
Tahtın üzerinde kınanın yakılacağı alana doğru ilerlerken son derece mutlu olduğu görülen İdil Fırat'ın bu görüntüleri sosyal medyayı salladı. Sosyetik güzelin taht üzerindeki görüntülerine yorum yapanlardan biri de ünlü manken Didem Soydan oldu. 34 yaşındaki manken, İdil Fırat'ın yut dışında eğitim gördüğü okullara vurgu yapan bir mesajı paylaştı. Didem Soydan, bu tweete İngilizce olarak, "Kızı Malatya'dan çıkarabilirsin ama Malatya'yı kızdan çıkaramazsın" yorumunda bulundu.
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İster tahta çıkar ister binanın tepesine milletin hayatına amma çok burnunuzu sokuyorsunuz Size neCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Boşanmaları yakın. Boşansalar da helva yesek...Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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ölsede hevla yesek.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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GÖÇMEN BİR MANKENİN TÜRKİYE NİN HİÇ BİR İLİ HAKKINDA OLUMSUZ ELEŞTİRİ YAPMAYA HAKKI YOKTUR.!!!! MALATYA YI KIZDAN ÇIKARAMAZSIN DA NE DEMEK?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Dünkü yorumum da buna yakındı..taht üzerinde olmak gibi bir hevesi varmış demek.izlerken güldüm sadece..mutluluklar dilerim..Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır