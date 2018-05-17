Didem Soydan'ın Makyajsız Hali Sosyal Medyayı Salladı
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Didem Soydan, makyajsız halini paylaştı. Soydan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Güzel model Didem Soydan önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden makyajsız fotoğrafını paylaştı. Soydan'ın yoruma kapalı paylaştığı fotoğrafa takipçileri tarafından binlerce beğeni geldi.
"MAKYAJSIZ DA ÇOK GÜZEL"
Soydan'ın yoruma kapalı paylaştığı fotoğrafa takipçileri tarafından binlerce beğeni geldi. Bazı sosyal medya sitelerinde paylaşılan fotoğrafa "Didem makyajsız da çok güzel" yorumları yapıldı.
20 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI
Sosyal medyada yarım milyondan fazla takipçisi olan Didem'in makyajsız paylaşımı kısa sürede 20 binden fazla beğeni aldı.
İşte Didem Soydan'ın o paylaşımı;
YORUMLAR (14)
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Bence makyajsız daha güzel görünüyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bence her hali çirkinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Vak vakCevap Yaz Yayından Kaldır
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insanlar boyası daha güzelCevap Yaz Yayından Kaldır
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SELAM DİDEM HANIM ÇOK ŞIK VE ÇOK GÜZELSİNİZ SAYGILAR VE SEVGİLERCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır