Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor Cesur paylaşımlarıyla her fırsatta adından söz ettirmeyi başaran Didem Soydan, son olarak sokak ortasında transparan kıyafetiyle pozlarını sosyal medyadan paylaştı. Güzel modelin göz kamaştıran fotoğraflarına beğeni yağıyor.

Ünlü model Didem Soydan, cüretkar paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi. Soydan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara her zamanki gibi takipçilerinden beğeni yağdı.

Didem Soydan, Instagram paylaşımlarının ardından Twitter'dan da bir mesaj yayınladı. Soydan, "Telefon ekranınıza arka plan olacak fotoğraflar bıraktım Instagram'a... bir dost" ifadelerini kullandı. Soydan'ın paylaşımına yanıt veren takipçileri, tavsiyesini uygulamaktan geri kalmadılar.

ELEŞTİRİLERE DE MARUZ KALIYOR

Güzel fiziğiyle adından söz ettiren Soydan, sık sık paylaşım yaptığı Instagram'da eleştirilere de maruz kalıyor.

ÇOK CÜRETKAR

Yaptığı açıklamalar ve takipçilerine verdiği yanıtlarla kendisinden söz ettirmeyi başaran Didem Soydan'ın yatak paylaşımları ise çok cüretkar bulunmuştu.