Didem Soydan'ın havuz paylaşımı olay oldu
Amerika tatiline hız kesmeden devam eden Didem Soydan, sosyal medya hesabından sık sık paylaştığı pozlarla kendine hayran bırakıyor. Geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutulan ünlü model, bu kez havuz pozuyla olay yarattı.
Arkadaşı Umut Eker'le Miami tatiline devam eden Didem Soydan, son paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Son olarak bikinili halini takipçileriyle paylaşan ünlü model, bu kez havuz pozuyla hayran bıraktı.
HAVUZ İÇİNDE UZANDIĞI POZLARINI PAYLAŞTI
Sarı mayo giyen Soydan, havuz içinde uzandığı üç kareyi sosyal medya hesaplarından yayınladı. Soydan karelere, "Bugün modum" diye yazdı. Soydan, kareleriyle binlerce beğeni aldı.
PAYLAŞIMLARIYLA OLAY YARATIYOR
788 bin takipçisi olan Soydan, paylaşımlarıyla olay yaratıyor. Ünlü model, geçtiğimiz günlerde Miami'de pembe desenli bikinisiyle pozları paylaşmıştı. Fit fiziğiyle dikkat çeken mankenin paylaşımını gören modacı Gülşah Saraçoğlu ile "Oha yıkıl" yorumunu yaparak ne kadar beğendiğini gösterdi.