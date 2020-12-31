Oyuncu Didem Erol ve sevgilisi Nathan Cowles evlendi

Türk asıllı Avustralyalı oyuncu Didem Erol, kendine yeni bir hayat kurdu. Avustralya'da doğup büyüyen daha sonra ailesiyle Türkiye'ye yerleşen Erol, Avrupa Yakası'ndan Emret Komutanım'a birçok başarılı projede rol almıştı. Kısa sürede adını tüm Türkiye'ye duyuran Erol, sürpriz bir kararla Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuk kariyerine Amerika'da devam eden Erol, adını 'Serah Henesey' olarak değiştirdi ve kendine yeni bir hayat kurdu. 'Hayatımı içimden geldiği gibi yaşadım' diyen ünlü oyuncu bilinmeyenlerini anlattı.

"PANDEMİDEN SONRA SEVDİKLERİMİZLE KUTLAMAK İSTİYORUZ"

Erol, güzel haberi Instagram hesabından şöyle duyurdu: "Aralık 30, 2020 bugün sevgilim, aşkım ve en iyi dostuma 'evet' dedim. Sevgili Nathan en büyük mutluluğum... (1 yıllık pandemide bile beni her gün kahkahalarla güldürebilecek tek adamsın) ve en büyük nimetimsin. Seni bulmak için uzun zaman bekledim, beklememe değdin. Teşekkür ederim... (Ailelerimiz seyahat edemediği için düğün yapmadık, pandemiden sonra ailelerimiz ve sevdiklerimizle kutlamayı istiyoruz)"

Kaynak: Hürriyet