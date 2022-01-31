Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! 31 Ocak Pazartesi Didem Arslan' Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 353. Bölümünde; 16 yaşındaki Damla Demir, 20 Mayıs 2021 tarihinde evinde kendini iple asarak yaşamına son verdi. Damla'nın intihar sonrası bir not bıraktığı ortaya çıktı. Damla'nın babası Özcan Demir bu olayın aydınlatılması için Vazgeçme'ye başvurdu. Damla'nın komşusu Sema Hanım, olay günü Damla'nın bakkaldan bir şeyler aldığını ve akşam ablasıyla film izleyeceğini söylediğini anlattı.

2016 yıllında evinin önünden kaybolan 6.5 yaşındaki Yasin Şahin'in annesi Ümmü Şahin ve babası Yavuz Şahin Vazgeçme'ye başvurdu. Yasin'in kaybolması olayında çelişkili ifadeler vererek şüphe çeken bakkal Mehmet ile tanık olarak gösterdiği Kasım canlı yayında yüzleşti.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" hafta içi her gün canlı yayınla Show TV'de!

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