Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! 17 Ocak Pazartesi Didem Arslan' Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri döndü ve izleyiciler de Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izleme linkini araştırdı. İşte, 17 Ocak Pazartesi Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı!

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 343. Bölümünde; Kırşehir'de evden çıkan ve 2 hafta boyunca haber alınamayan Özlem Ünlü Büyükşahin'in eski eşi Hilmi Ünlü ve kızı Fatma Ünlü Vazgeçme'ye başvurdu. Bipolar tedavisi gören kayıp Özlem günler sonra ortaya çıktı ve canlı yayında ailesiyle yüzleşti.

2016 yılında Konya'da evinin önünden kaybolan ve bir daha haber alınamayan Yasin Şahin'in annesi Ümmü Şahin ve babası Yavuz Şahin katıldı. Belkuyu köyünde bakkal olan Mehmet'in oğlu Ahmet canlı yayına bağlanarak, merak edilenleri yanıtladı. Yavuz ağabeyi yayına bağlanarak, Muhtar Ercan'ın kendisini tehdit ettiğini söyledi.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" hafta içi her gün canlı yayınla Show TV'de!

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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