Dicle'de Şehitlerin İsmi Parklarda Yaşatılıyor

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Dicle Belediyesince, terör örgütü PKK ile mücadelede şehit düşen polis, asker ve güvenlik korucularının adları parklara verdi.



Dicle Belediyesinin, vatandaşı kaliteli belediyecilik hizmetiyle buluşturmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda Belediye Başkan Vekili Kaymakam Alparslan Kılıç'ın talimatıyla ilçedeki 4 parka "Şehit Korucu Ferit Kaçar", "Şehit Er Ekrem Dinç", "Şehit Polis Mustafa Yıldırım" ve "Şehit Uzman Çavuş Hacı Osman Ayyıldız" isimleri verildi.



Parklara isimleri verilen şehitlerin, ilçe sınırları içerisinde terör örgütüyle mücadele sırasında şehit oldukları öğrenildi.