Ümitli bekleyiş sürüyor! Diyarbakır'da kaybolan Miraç'ın bulunması için tüm bölge karış karış aranıyor Diyarbakır'da bayram misafirliğine geldikleri evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları ikinci gününde de sürüyor. Köyün muhtarı, "Köyün etrafını gezdik. Bulmak için umudumuz var. Ahırları bile arıyoruz" dedi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bayram misafirliğine geldikleri evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri, dağ bayır demeden Miraç'tan iz arıyor.

SU ALTI KURTARMA EKİPLERİ DE SEVK EDİLDİ

"UMUDUMUZ VAR"

Olay, Kurban Bayramının birinci günü akşam saatlerinde Dicle'ye bağlı Kelekçi köyünde meydana geldi. 4 yaşındaki Miraç Çiçek ailesiyle birlikte bayram ziyaretine geldikleri sırada akrabalarının evlerinin önünde oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra çocuklarının sesini duymayan aile bireyleri bahçeye koştu. Miraç'ı göremeyen Çiçek ailesi evlerinin etrafında çocuklarını aramaya başladı. Miraç'ın bulunamaması üzerine aile üyeleri durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye jandarma, korucular, AFAD, UMKE ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Hassas burunlu köpeklerin de katıldığı çalışmalarda küçük Miraç'ın bulunması için tüm bölge karış karış aranmaya başlandı.Kelekçi köyü muhtarı Zülküf Bayın, Miraç'ı arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek umutlarını kaybetmediklerini söyledi. Bayın, "2 gündür arama çalışmaları devam ediyor, herhangi bir ize rastlanmadı. Bulmak için umudumuz var, köyün etrafını gezdik, dağlara baktık. Bugün de ahırları arıyoruz, inşallah bulacağız" dedi.

Kaynak: İHA