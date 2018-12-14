Dicle Barajı'nın Kapaklarından Birinin Kopması
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin kopması sonucu Dicle Nehri'nin debisinin yükselerek yatağından taşması sonucu, nehir kıyısındaki inşaat alanı sular altında kaldı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin kopması sonucu Dicle Nehri'nin debisinin yükselerek yatağından taşması sonucu, nehir kıyısındaki inşaat alanı sular altında kaldı.
Yenişehir ilçesi Eser Mahallesi'ndeki inşaatta gece bekçiliği yapan iki kişi mahsur kaldı. Yardım istenmesi üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü Sualtı ekipleri çalışma başlattı.
Botla inşaata ulaşan ekipler, mahsur kalan iki işçiyi, can yeleği giydirdikten sonra kıyıya çıkardı.
Ekipler, vatandaşlara Dicle Nehri kıyısından uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu.