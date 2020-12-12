Dicle Barajı, Diyarbakır'ın 5 yıl boyunca içme suyunu karşılayacak durumda
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Dicle Barajı, Diyarbakır'ın 5 yıl boyunca içme suyunu karşılayacak durumda

12.12.2020 09:19 | Son Güncelleme: 12.12.2020 09:23
Dicle Barajı, Diyarbakır'ın 5 yıl boyunca içme suyunu karşılayacak durumda

DİYARBAKIR Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, kent için yılda Dicle Barajı'ndan aldıkları su miktarının 100 milyon metreküp olduğunu belirterek, "Dicle Barajı bir tek içme suyu amaçlı değildir.

DİYARBAKIR  Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, kent için yılda Dicle Barajı'ndan aldıkları su miktarının 100 milyon metreküp olduğunu belirterek, "Dicle Barajı bir tek içme suyu amaçlı değildir. Sulama ve enerji amacı da mevcut. Yalnız içme suyu olarak kullanılması halinde bu barajdaki suyumuz şu anki aldığımız miktara göre Diyarbakır'ın 4-5 yıllık su ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Bu barajımızda suyun olması, suyu boşa harcamamız ve gereksiz şekilde kullanmamızı gerektirmiyor" dedi. 

Türkiye'de kuraklığın etkili olmasıyla bazı baraj ve göllerde su seviyesi düştü. Kuraklıkla karşı karşıya kalınırken, Diyarbakır'a 5 yıl yetecek içme suyu mevcut. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Dicle Barajı'ndan kent için aldıkları su miktarının yılda 100 milyon metreküp olduğunu söyledi. Bu oranın 5 yıl boyunca Diyarbakır'ın içme suyu ihtiyacını gidereceğini söyleyen Tutşi, "Bu rakamlarla baktığımız zaman Dicle Barajı bir tek içme suyu amaçlı değildir. Sulama ve enerji amacı da mevcut. Yalnızca içme suyu olarak kullanılması halinde bu barajdaki suyumuz şu anki aldığımız miktara göre Diyarbakır'ın 4-5 yıllık su ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Bu barajımızdaki suyun olması bizim suyu boşa harcamamız ve gereksiz şekilde kullanmamızı gerektirmiyor" dedi.

DİCLE BARAJI'NIN DEPOLAMA HACMİ 595 MİLYON METREKÜPTutşi, Dicle Barajı'ndan 32 kilometre isale hattı 172 metre terfi ile içme suyunu arıtıp, kent sakinlerine içme suyu sunduklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Dicle Barajı'nın depolama hacmi 595 milyon metreküptür. Şu anki doluluk oranı yüzde 59.2'dir. Bu oranda bile yaklaşık 500 bin metreküp civarında suyumuz var. Diyarbakır'a yıllık Dicle Barajı'ndan almış olduğumuz su miktarı 100 milyon metreküptür. Bu rakamlarla baktığımız zaman Dicle Barajı bir tek içme suyu amaçlı değildir. Sulama ve enerji amacı da mevcut. Yalnızca içme suyu olarak kullanılması halinde bu barajdaki suyumuz şuan ki aldığımız miktara göre Diyarbakır'ın 4-5 yıllık su ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Bu barajımızdaki suyun olması bizim suyu boşa harcamamız ve gereksiz şekilde kullanmamızı gerektirmiyor. Fazla kullandığımız zaman gereksiz yere kullandığımız zaman barajdaki tüm su dolu da olsa yetmeyecektir. Ama normal şartlarda gerekli şekilde kullandığımızda Diyarbakır'da suyla ilgili bir sıkıntı olmayacak miktardadır." 'SUYUMUZUN KIYMETİNİ BİLMEMİZ GEREKİYOR'Su tasarrufu konusunda da çağrıda bulunan Tutşi, "Bahçe sulamasında kullanmamak boşa akıtmamak kaçak olarak kullanmamaktır. Suya sahip çıkmak açısından her vatandaşımızın görevidir. Diyarbakır'da içme suyuyla ilgili bir sorun yok. Adil su kullanımı ve tahsilatla ilgili olarak bir sıkıntımız var. Adil su kullanımında da kimsenin hakkına girmemek adına birisi bahçesini sularsa diğeri suya ulaşamıyorsa onun hakkına giriyor demektir. Bu yüzden suyumuzun kıymetini bilip boşa harcamama noktasında tüm vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını talep ediyorum" dedi.'BORÇLARI YAPILANDIRABİLİRLER'

DİSKİ Genel Müdürlüğü'nce abonelerin bugüne kadar ödemediği 167 milyon TL'lik su borcu için başlatılan 'Su gibi çözüm' kampanyasıyla, 50 milyon TL'lik faiz ve ceza silineceğini hatırlatan Tutşi, vatandaşların kampanyadan faydalanmasını istedi. Tutşi, "31 Ağustos'tan önceki tüm borçların yapılandırması söz konusu. Burada faiz giderleri hepsi siliniyor. Borç taksitlendirme imkanı sunuyor. 31 Aralık'a kadar müracaat etme kaydıyla tüm abonelerin yasal ve gecikme faizleri silinip borçları da taksitlendirilebiliyor. 36 aya kadar daha doğrusu 18 takside bölünebiliyor. 2 ayda bir tahsilat olacağı için yaklaşık 36 aya kadar taksitlendirme imkanımız var. Vatandaşlarımızın mevcut borçlarının yapılandırılması için DİSKİ Genel Müdürlüğü'ne bekliyoruz" diye konuştu.


Dicle Barajı, Diyarbakır'ın 5 yıl boyunca içme suyunu karşılayacak durumda
Dicle Barajı, Diyarbakır'ın 5 yıl boyunca içme suyunu karşılayacak durumda
Dicle Barajı, Diyarbakır'ın 5 yıl boyunca içme suyunu karşılayacak durumda
Dicle Barajı, Diyarbakır'ın 5 yıl boyunca içme suyunu karşılayacak durumda
Dicle Barajı, Diyarbakır'ın 5 yıl boyunca içme suyunu karşılayacak durumda
Dicle Barajı, Diyarbakır'ın 5 yıl boyunca içme suyunu karşılayacak durumda
Dicle Barajı, Diyarbakır'ın 5 yıl boyunca içme suyunu karşılayacak durumda
Dicle Barajı, Diyarbakır'ın 5 yıl boyunca içme suyunu karşılayacak durumda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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