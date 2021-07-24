Dibine Kadar Kazan serisinde bu haftanın konusu DP ve Team Aurora
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dibine Kadar Kazan serisinde bu haftanın konusu DP ve Team Aurora

Dibine Kadar Kazan serisinde bu haftanın konusu DP ve Team Aurora
Playerbros - Haberler | Gamegar

Dark Passage karşısında zafere ulaşan ekip yarın Aurora ile karşılaşacak.

fastPay Wildcats'ın Twitter üzerinden yayınladığı, Doritos'un sunduğu Dibine Kadar Kazan serisinde bu hafta Dark Passage ve Team Aurora konuşuldu. Sponsorlu videoda Soner "StarScreen" Kaya, Tolga "Serin" Ölmez ve Anıl "HolyPhoenix" Işık yer aldı.

StarScreen:

"Bu hafta Dark Passage ve Team Aurora ile oynuyoruz. 2-0 yapıp playoff'lara daha güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyoruz."

Serin:

"Bu hafta Aurora ve Dark Passage'a karşı maçlarımız var, keyifli maçlar olacak. 2-0 bir hafta bizi bekliyor."

HolyPhoenix

"Bu hafta DP ve Aurora ile oynuyoruz. Şu anda ilk amacımız playoff'lara kalmak tabii ki, bu hafta bizim için önemli bir hafta. 2-0 yapabileceğimiz bir hafta, onlara karşı bir kere kazandık bu hafta da kazanacağız."

Oyuncuların röportajlarından sonra bugün IW vs DP karşılaşması saat 16: 00'da oynandı ve galip gelen taraf fastPay Wildcats ekibi oldu. Bu galibiyet ile birlikte 5 galibiyet - 8 mağlubiyet'e ulaşan ekip yarın Team Aurora ile oynayayacak.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener İrem Derici Kadir Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Muslera Mesut Özil Aytaç Kara Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dibine Kadar Kazan serisinde bu haftanın konusu DP ve Team Aurora - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 20:50:28. #1.16#

title